Mercato PSG : Fabian Ruiz fait une incroyable annonce sur son futur

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, Fabian Ruiz veut déjà quitter le club de la capitale pour retourner dans son club formateur, le Betis Séville.

Fabian Ruiz : « J’aimerais revenir au Betis Séville un jour »

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Devenu un élément majeur du Paris Saint-Germain et de la sélection espagnole, Fabian Ruiz vient de vivre une saison 2025-2026 mémorable. Vainqueur de sa seconde Ligue des Champions de suite avec le club parisien, le milieu de terrain de 30 ans a remporté la Coupe du monde avec la Roja et ses performances collectives et individuelles le placent logiquement dans le top 30 des prétendants au Ballon d’Or 2026.

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Son influence dans le jeu, sa régularité et les trophées remportés constituent de solides arguments qui placent également Fabian Ruiz au sommet de sa carrière. Mais alors que son contrat, qui expirait en juin 2027, a été récemment renouvelé jusqu’en 2029, l’ancien joueur du SSC Naples a publiquement annoncé son envie de retourner dans son pays, précisément dans son club de coeur, le Betis Séville.

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« La vérité est que oui. Je l’ai toujours dit, je ne me cache jamais. J’ai envie de revenir. Il reste de moins en moins de temps, je suis bético et un jour, j’espère pouvoir revenir au Betis », a déclaré le numéro 8 parisien en zone mixte après la finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine. D’ailleurs, le protégé de Luis Enrique aimerait effectuer ce retour avec Dani Ceballos, son ami et ancien joueur du Betis Séville.

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« Je n’ai pas pu lui parler. Pendant le Mondial, je n’ai pratiquement pu parler à personne. Mais espérons que cela puisse se faire. S’il revient au Betis, ce serait une grande joie pour tous les supporters », a ajouté le natif de Los Palacios y Villafranca. Formé au Betis Séville, où il avait fait ses débuts professionnels avant de rejoindre le Napoli en 2018 puis le Paris Saint-Germain en 2022, Fabian Ruiz n’a jamais caché son attachement pour son club formateur.

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En affirmant « il reste de moins en moins de temps », le joueur laisse à penser qu’il souhaite revenir au Betis dans un avenir proche.