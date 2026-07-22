Mercato : Coup d’éclat à l’OM, un champion du monde arrive ?

L’OM pourrait bien frapper un grand coup sur ce mercato. Le directeur sportif Grégory Lorenzi tente de créer la surprise en détournant Steven Nzonzi de l’USL Dunkerque.

Mercato OM : Lorenzi fonce aussi sur Steven Nzonzi

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L’Olympique de Marseille tente un coup d’éclat sur ce mercato en s’invitant dans la bataille pour Steven Nzonzi. L’international tricolore de 37 ans semblait jusqu’ici promis à rejoindre l’USL Dunkerque. Les négociations entre les deux parties sont à un stade très avancées. Surtout que Steven Nzonzi est libre de tout contrat après une saison à Stoke City.

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Il a disputé 31 matchs sous les couleurs du club anglais. Le champion du monde 2018 aspire à un retour en France. L’ancien Rennais était ainsi attendu pour apporter toute son expérience du haut niveau à Dunkerque en Ligue 2. Sauf qu’un retournement de situation est en train de se dessiner. Le journaliste Loïc Tanzi explique que le nouveau directeur sportif de l’OM s’invité dans la danse.

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Grégory Lorenzi voudrait ainsi détourner Steven Nzonzi de son accord avec le club dunkerquois. L’international tricolore ne serait insensible à cette offensive venue de Marseille. S’il choisissait de dire oui au projet OM, cela constituerait un camouflet retentissant pour Dunkerque. Cela offrirait aussi à Grégory Lorenzi de signer son premier gros coup à Marseille. Les tractations se poursuivent.