Mercato OL : Décision surprise de Tagliafico sur son avenir

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat à l’OL, Nicolas Tagliafico aurait pris la décision de quitter Lyon.

OL : Ouédraogo débarque, la porte s’ouvre pour Tagliafico

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Arrivé à l’OL en juillet 2022, Nicolas Tagliafico avait prolongé son contrat en août 2025. Il s’est lié au club rhodanien jusqu’en juin 2027. Il lui reste donc une dernière saison à Lyon. Paulo Fonseca a démarré la préparation estivale sans le défenseur. Il était en sélection d’Argentine, finaliste de la Coupe du monde 2026.

Parti en vacances après la finale perdue contre l’Espagne le 19 juillet dernier, l’international Argentin (83 sélections) est attendu entre Rhône et Saône en août. Il est déjà forfait pour le match contre le Sparta Prague, le 4 août, lors du 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.

Cependant, l’avenir de Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais est au centre des interrogations, depuis que le club a recruté Mohamed Ouédroago (23 ans). Il a été transféré du SCR Altach en Autriche à 2,2 millions d’euros. L’arrière latéral gauche burkinabé arrive en renfort à un poste occupé par Abner Vinicius et évidemment le champion du monde 2022.

Mercato : Nicolas Tagliafico demande à quitter Lyon

Informé de l’arrivé de Ouédraogo, Nicolas Tagliafico aurait pris la décision de partir cet été. Il a demandé à quitter l’OL, selon les informations d’El Crack Deportivo. Le joueur de 34 ans attendrait désormais la réponse de la Direction lyonnaise.

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Nicolás Tagliafico aurait demandé à quitter l’OL cet été.



Le latéral argentin, qui avait finalement prolongé son contrat in extremis l’an dernier après un premier départ avorté, souhaiterait désormais relever un… https://t.co/XHViDammel pic.twitter.com/kOYX234GoF — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 (@GonesRadioOff) July 21, 2026

Entretemps, ses prétendants, notamment Boca Juniors dans son pays natal, sont à l’affût. Son expérience du haut niveau intéresse aussi le Deportivo La Corogne, promu en Liga cette saison, ainsi que Nottingham Forest en Premier League.

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Il est fort probable que Nicolas Tagliafico ne soit pas retenu, car il est compté parmi les plus gros salaires de l’équipe de Lyon. Or le club cherche à réduire sa masse salariale. Son départ permettrait au club d’économiser 2,64 millions d’euros sur la dernière année de son contrat, son salaire mensuel étant estimé à 220 000 euros.