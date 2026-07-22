ASSE : Un groupe rajeuni, le pari risqué d’Ian Cathro

Le nouvel entraîneur de l’ASSE prend un gros risque en pariant sur de jeunes joueurs talentueux et prometteurs, mais sans expérience du haut niveau.

ASSE : Ian Cathro testent plusieurs jeunes joueurs

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Ian Cathro, le nouveau coach de l’ASSE, n’a pas encore choisi ses hommes pour la saison prochaine. Il lui reste encore un peu plus de deux semaines, avant le top départ de la Ligue 2. Il a donc le temps pour dégager son équipe type.

Les entraînements se déroulent certes à huis clos depuis le début de la préparation, mais le club montre plusieurs jeunes joueurs dans le groupe stéphanois, sur les images diffusées sur ses réseaux sociaux. La feuille de match des rencontres amicales confirme également la présence de pépites de la Réserve dans l’effectif professionnel de l’AS Saint-Etienne.

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On peut citer : Kevin Pedro (20 ans), Strahinja Stojkovic (19 ans), Luan Gadegbeku (19 ans), Adam Baallal (19 ans), Nathan Kasia Nkondo (17 ans), Medhy Lutin Zidée (18 ans), Alexis Colombet (18 ans) ou encore Noah Moulin (18 ans).

On peut y ajouter la recrue Mamour Ndiaye (20 ans), ainsi qu’Axel Dodote (19 ans) et Enzo Mayilla (20 ans). Les deux derniers étaient dans le groupe stéphanois avant leur départ, respectivement à Pau et à Dunkerque.

Une large revue de l’effectif de Saint-Etienne

Selon le média spécialisé, Peuple Vert, 11 joueurs sur les 29 utilisés lors des deux matchs amicaux de préparation de l’ASSE, contre le FC Biel-Bienne (2-2) et le Servette FC (0-1), ont moins de 20 ans. Soit 38 % de l’effectif testé.

En effet, Ian Cathro a décidé de procéder à une large revue de l’effectif. Il donne donc du temps de jeu à tout le groupe. Son objectif étant de redistribuer les cartes, à tous les postes. Les talents qui réussiront à capter l’attention du nouvel entraîneur gagneront leur place dans son équipe pour la Ligue 2.

Cathro va-t-il oser parier sur les jeunes talents ?

Néanmoins, cette ouverture du groupe aux jeunes semble, à priori, un pari risqué. La Ligue 2 est réputée un championnat très rude et relevé où il y a peu de place pour les joueurs encore en quête de temps de jeu pour s’aguerrir.

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L’AS Saint-Etienne en a fait l’amère expérience la saison dernière. Elle qui s’est fait doubler sur le fil par Le Mans FC, pour la montée directe en Ligue 1.