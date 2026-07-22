Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert

Le dossier traînait depuis plusieurs semaines. Cette fois, il semble sur le point d’aboutir. Matthis Abline se rapproche de l’AS Monaco et le FC Nantes pourrait réaliser la plus grosse vente de toute son histoire.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline file vers Monaco

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Ça bouge au FC Nantes. Matthis Abline s’apprête à signer à l’AS Monaco. L’accord touche à sa fin entre les deux clubs. L’attaquant nantais va devenir la vente la plus chère de l’histoire des Canaris.

La relégation de Nantes en Ligue 2 rendait le départ de Matthis Abline inévitable. Mais l’affaire stagnait. D’après L’Équipe, tout s’accélère enfin. Monaco et le FC Nantes touchent au but pour le transfert de l’international Espoirs de 23 ans. Ce dénouement conclut de longs mois de tractations. Le club de la Principauté a multiplié les assauts financiers pour arracher le buteur formé à Rennes.

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L’opération va remplir les caisses nantaises. Le montant grimpe à 30 millions d’euros. Matthis Abline dépasse ainsi le record de Nathan Zézé, vendu 20 millions d’euros à Neom l’été dernier. La direction nantaise réclamait 40 millions un an plus tôt, faisant fermement barrage au Paris FC et aux clubs anglais. Mais la descente du club et la saison moins solide de Matthis Abline (6 buts, 3 passes) ont revu ses prétentions à la baisse. Le FCN accepte désormais de lâcher sa pépite pour ce chèque XXL.

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Le joueur a déjà donné son feu vert. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Angevin s’apprête à signer un engagement de 5 ans sur le Rocher. Monaco coiffe au poteau le Paris FC, dont la récente offre de 23 millions d’euros avait été balayée par Nantes. En Principauté, le buteur veut se relancer. Son bilan à Nantes ? 94 matchs joués et 24 buts inscrits en trois saisons.