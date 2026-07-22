OL : 400 M$, la riposte calculée de Textor contre Kang

Éjecté du contrôle de l’OL, John Textor poursuit Michele Kang en justice. Il réclame plus de 400 M$ à la nouvelle patronne du club rhodanien.

OL : Michele Kang rachète l’OL de John Textor

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John Textor n’est plus le propriétaire de l’OL. Le club a été racheté par Michele Kang, avec l’accord du fonds Ares, principal créancier d’Eagle Football Holdings. La transaction a été conclue avec le Cabinet britannique Cork Gully, nommé administrateur judiciaire d’Eagles Bidco, la holding de John Textor.

Dans un communiqué officiel, Eagle Football Group a confirmé Michele Kang comme l’unique propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Elle détient désormais 87,78 % du capital après le rachat des parts du groupe, pour près de 30 millions de dollars.

OL : Textor attaque Kang en justice, il exige 400 M$

Dénonçant des manœuvres illégales pour le déposséder du club de Lyon, l’homme d’affaires américain attaque la nouvelle patronne de Lyon en justice. Il a déposé une plainte en Floride, mardi.

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Selon les informations de Front Office Sport, confirmées par l’AFP, l’ancien propriétaire de l’OL accuse Michele Kang d’avoir mis en place un « conseil d’administration parallèle » (shadow board), avec « la complicité » d’Ares, dans le but de pousser Eagle Football vers l’insolvabilité.

Cela, dans le but de faciliter le rachat du club par sa compatriote, à moindre coût. John Textor réclame plus de 400 millions de dollars à Michele Kang, pour sa prise de contrôle de l’Olympique Lyonnais.

Le clan Kang évoque des affirmations « sans fondement et dépourvues d’intérêt »

La réaction du clan de la femme d’affaires n’a pas tardé. Contactée par le média américain, sa porte-parole évoque des allégations « sans fondement et totalement dépourvues d’intérêt ».

Pour elle, John Textor tente, par cette nouvelle procédure, de détourner l’attention sur ses propres responsabilités.

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En effet, il est également poursuivi pour « abus de biens sociaux ». Une plainte de la direction lyonnaise a été déposée contre le dirigeant de 60 ans, en juin dernier. Cela fait suite aux résultats d’un audit interne confirmant des centaines d’opérations financières suspectes sous le mandat de John Textor, de mai 2023 à fin juin 2025.