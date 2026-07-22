Mercato OM : C’est fait, un buteur signe en toute discrétion

Alors que les regards se tournent vers les gros dossiers du mercato, la direction de l’OM continue de boucler des signatures moins médiatisées. Le jeune attaquant Wesley Boli s’est engagé à Marseille.

Mercato OM : Wesley Boli rejoint Marseille

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Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de surprendre. Même si les projecteurs se fixent sur de gros dossiers comme celui de Memphis Depay, la direction de l’OM continue discrètement son recrutement de jeunes talents. Elle a déjà sécurisé l’avenir de profils prometteurs comme Kelyann Bezahaf, Mohamed Baradji et Saïd Remadnia.

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Ce dernier ayant même repoussé les avances de Chelsea. Aujourd’hui, c’est un nouvel avant-centre qui s’engage en faveur de l’OM. Il est question de Wesley Boli, né en 2009. L’attaquant de 17 ans s’est engagé avec l’OM. Il arrive de l’US Torcy, club réputé pour la qualité de sa formation en Île-de-France.

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🚨OFFICIEL : Wesley Boli 🇫🇷 (17 ans) s’engage avec l’Olympique de Marseille. ✍️



Auteur de 11 buts la saison dernière avec Torcy, Wesley franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière en rejoignant l’OM. 👏 pic.twitter.com/JwNAj2nric — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 22, 2026

Wesley Boli a été auteur d’une saison remarquée avec 11 réalisations inscrites en championnat National U17. Le canonnier en herbe va franchir une nouvelle étape importante dans sa progression au sein du centre de formation olympien. Cette signature illustre la volonté de l’Olympique de Marseille de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel.