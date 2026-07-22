Mercato PSG : 40M€ ! Une officialisation programmée dans 24h

Après Gonçalo Ramos et plusieurs jeunes, un autre joueur va quitter les rangs du PSG. L’annonce officielle de son départ pourrait intervenir dans les prochaines vingt-quatre heures. Explications.

Mercato PSG : Tous les détails du transfert Kang-In Lee

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Si son transfert à l’Atlético Madrid est bouclé depuis plusieurs semaines, des détails administratifs lié au départ de Kang-in Lee du PSG bloquaient encore l’officialisation de la transaction. Le journal Marca révèle ce mercredi que tous ces obstacles sont désormais levés, rendant imminent son retour en Liga.

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Après la Coupe du monde en Amérique, l’international sud-coréen serait attendu à Madrid pour signer un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. L’officialisation de son départ du PSG à l’Atlético serait attendue ce jeudi. Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants de l’Atlético Madrid et leurs homologues du PSG seraient parvenus à un accord autour d’un transfert à 35 millions d’euros plus des variables de 5 millions d’euros, soit un total de 40 millions d’euros.

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« Kang-In Lee a enfin reçu le feu vert pour signer un contrat de cinq ans avec l’Atlético Madrid. Bien que son transfert ait été conclu il y a plusieurs semaines, certains détails relatifs à son départ du PSG ont empêché le Sud-Coréen de finaliser son engagement après trois ans passés chez le champion d’Europe en titre, retardant ainsi son arrivée chez les Rojiblancos.

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C’est donc désormais chose faite : il s’apprête à rejoindre Madrid, l’annonce officielle étant prévue ce jeudi. Pour rappel, l’Atlético et le PSG ont finalisé le transfert il y a quelques semaines pour un montant fixe de 35 millions d’euros, auquel s’ajoutent 5 millions d’euros de bonus », explique le journal madrilène.

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Le départ de Kang-In Lee devrait permettre au PSG d’accélérer sur le dossier Maghnes Akliouche. Selon Fabrizio Romano, les discussions avancent dans le bon sens entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Les positions des deux clubs se sont rapprochées et l’international français, qui a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans, attend désormais que les dirigeants trouvent un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité de transfert.