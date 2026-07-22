Mercato PSG : 40M€ ! Une officialisation programmée dans 24h

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Luis Enrique et Luis Campos
© Photo de Luis Enrique et Luis Campos du PSG
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Après Gonçalo Ramos et plusieurs jeunes, un autre joueur va quitter les rangs du PSG. L’annonce officielle de son départ pourrait intervenir dans les prochaines vingt-quatre heures. Explications.

Mercato PSG : Tous les détails du transfert Kang-In Lee 

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Si son transfert à l’Atlético Madrid est bouclé depuis plusieurs semaines, des détails administratifs lié au départ de Kang-in Lee du PSG bloquaient encore l’officialisation de la transaction. Le journal Marca révèle ce mercredi que tous ces obstacles sont désormais levés, rendant imminent son retour en Liga.

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Après la Coupe du monde en Amérique, l’international sud-coréen serait attendu à Madrid pour signer un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. L’officialisation de son départ du PSG à l’Atlético serait attendue ce jeudi. Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants de l’Atlético Madrid et leurs homologues du PSG seraient parvenus à un accord autour d’un transfert à 35 millions d’euros plus des variables de 5 millions d’euros, soit un total de 40 millions d’euros.

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« Kang-In Lee a enfin reçu le feu vert pour signer un contrat de cinq ans avec l’Atlético Madrid. Bien que son transfert ait été conclu il y a plusieurs semaines, certains détails relatifs à son départ du PSG ont empêché le Sud-Coréen de finaliser son engagement après trois ans passés chez le champion d’Europe en titre, retardant ainsi son arrivée chez les Rojiblancos.

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C’est donc désormais chose faite : il s’apprête à rejoindre Madrid, l’annonce officielle étant prévue ce jeudi. Pour rappel, l’Atlético et le PSG ont finalisé le transfert il y a quelques semaines pour un montant fixe de 35 millions d’euros, auquel s’ajoutent 5 millions d’euros de bonus », explique le journal madrilène.

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INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Kang-In Lee ?

Le départ de Kang-In Lee devrait permettre au PSG d’accélérer sur le dossier Maghnes Akliouche. Selon Fabrizio Romano, les discussions avancent dans le bon sens entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Les positions des deux clubs se sont rapprochées et l’international français, qui a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans, attend désormais que les dirigeants trouvent un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité de transfert.

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