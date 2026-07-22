Mercato: Maghnes Akliouche finalement prêt à snober le PSG ?

Face à la lenteur que prennent les négociations entre le PSG et l’AS Monaco, d’autres clubs européens tentent de s’immiscer dans le dossier pour attirer Maghnes Akliouche lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Liverpool entre dans la course pour Maghnes Akliouche

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint-Germain espérait boucler rapidement le transfert de Maghnes Akliouche, Liverpool aurait fait une entrée fracassante dans la course à la signature du milieu offensif de l’AS Monaco. En effet, selon les informations de Sky Sports, le club anglais aurait contacté la direction de l’AS Monaco pour prendre la température sur l’international français.

Lisez aussi : Mercato PSG : Annonce imminente pour Maghnes Akliouche !

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens et leurs homologues monégasques ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente sur le montant de l’indemnité de transfert. De son côté, le joueur de 24 ans a déjà dit oui au Paris SG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

À voir

Mercato OM : C’est fait, un buteur signe en toute discrétion

Les discussions se poursuivent entre les deux clubs et les positions se rapprochent pour une opération qui avoisinerait les 50 millions d’euros. Cependant, le temps passe et le deal n’est pas encore bouclé. Ce qui pousse d’autres candidats à tenter leur chance pour Maghnes Akliouche. Liverpool voudrait ainsi en profiter avec une première approche effectuée, selon la chaîne sportive.

Lisez aussi : Mercato : Thiago Scuro avertit le PSG pour Maghnes Akliouche

« Exclusif : Liverpool a pris contact avec Monaco pour s’intéresser à l’ailier français Maghnes Akliouche. Le club londonien s’est renseigné sur la disponibilité potentielle du joueur ciblé par le PSG », rapporte le média britannique. Les Reds ont prouvé ces derniers mois qu’ils savaient être très dépensiers quand ils voulaient un joueur et pourraient donc s’aligner plus facilement que le Paris Saint-Germain sur les exigences de l’AS Monaco.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : 50M€, accord PSG-Monaco pour Maghnes Akliouche ?

À voir

Mercato OL : 3,5 M€, offensive de Lyon pour un international

Mercato : Maghnes Akliouche fait un grand pas vers le PSG !

Une mauvaise nouvelle donc pour le Paris Saint-Germain, puisque grâce à l’intérêt des pensionnaires d’Anfield, la formation de la Principauté risque d’être inflexible par rapport au prix de départ de Maghnes Akliouche. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.