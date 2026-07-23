Mercato OM : Le départ de Medina dépend d’une condition

Le dossier Facundo Medina est loin d’être clos. Alors que River Plate multiplie les offensives pour le défenseur argentin, l’OM fixe une condition pour son départ.

Mercato OM : River Plate relance le dossier Facundo Medina !

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L’Olympique de Marseille a recruté définitivement Facundo Medina cet été. Son option d’achat de 18 millions d’euros a été levée. Mais le défenseur polyvalent de 27 ans n’est pas certain de rester à l’OM. Il est courtisé avec insistance par River Plate.

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Facundo Medina revient tout juste de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe d’Argentine. Il a été un finaliste malheureux. Sa sélection s’est inclinée (1-0) face à l’Espagne. Le compatriote de Lionel Messi va-t-il accepter de rejoindre le club de Buenos Aires durant ce mercato ?

Un chèque de 18 millions d’euros pour son transfert

Les dirigeants argentins rêvent en effet d’associer Facundo Medina à Nicolas Otamendi en défense. Ils poursuivent les tractations afin d’obtenir gain de cause. Ceux-ci se heurtent cependant à un obstacle. Foot Mercato le confirme, l’OM cédera son joueur à condition de recevoir une offre de 18 millions d’euros.

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Ce prix freine pour le moment les ardeurs de River Plate. De plus, le principal intéressé a une préférence pour son aventure. L’ancien capitaine du RC Lens aimerait clairement poursuivre sa carrière sur le Vieux Continent. Facundo Medina semble bien parti pour évoluer sous les ordres de Bruno Genesio la saison prochaine.