Mercato : Le Stade Rennais dégote un monstre en défense  

Le Stade Rennais accélère pour Kojo Peprah Oppong. Face aux complications du dossier Charlie Cresswell, les dirigeants bretons font du défenseur central de l’OGC Nice leur plan B prioritaire.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Kojo Peprah Oppong

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Le Stade Rennais tient peut-être son plan B en défense. Si le dossier Charlie Cresswell reste loin d’être bouclé, la piste menant à Kojo Peprah Oppong devient sérieuse. Le défenseur central de l’OGC Nice figure bien sur les tablettes du club breton.

Arrivé sur la Côte d’Azur l’été dernier en provenance de Norrköping, en Suède, Kojo Peprah Oppong n’avait pas le statut de titulaire indiscutable. Les blessures dans l’arrière-garde niçoise ont changé la donne. Le Ghanéen a saisi sa chance, sans jamais la lâcher.

À 22 ans, il a montré qu’il a la force dans les jambes. La saison dernière, il a mis tout le monde d’accord. Il a disputé au total 40 matchs. Ses prestations solides lui ont ouvert les portes des Black Stars du Ghana jusqu’à la Coupe du monde 2026. Sa valeur a explosé.

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Acheté pour 2,7 millions d’euros, le joueur en vaut aujourd’hui entre 10 et 15 millions. Son profil attire du monde. Burnley et Trabzonspor suivent attentivement le dossier, mais Rennes tient la corde en Ligue 1. Selon l’insider Jonathan et le journal L’Équipe, le SRFC voit en lui le profil moderne idéal pour solidifier sa défense.

Les dirigeants bretons le considèrent comme une alternative idéale si les discussions pour Charlie Cresswell n’aboutissent pas. Rennes continue ainsi d’explorer plusieurs options afin de renforcer son secteur défensif avant la fermeture du mercato.

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L’OGC Nice, de son côté, préfère conserver son joueur, lié au club jusqu’en 2029. Mais la situation financière des Aiglons pourrait toutefois les pousser à changer de décision. Les dirigeants niçois doivent générer près de 70 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs et aux économies réalisées sur la masse salariale. Dans ce contexte, un départ de Kojo Peprah Oppong ne peut plus être totalement exclu.