Mercato OM : Négociations en cours, un roc va quitter Marseille   

L’OM poursuit son vaste chantier estival. Après plusieurs mouvements dans le sens des départs, un nouveau cadre pourrait aussi faire ses valises.

Mercato OM : Facundo Medina vers l’Allemagne ?

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Le grand ménage se poursuit à Marseille. Prochaine cible du dégraissage olympien : le défenseur international argentin Facundo Medina. Finaliste du dernier Mondial face à l’Espagne, le joueur de 27 ans pourrait quitter l’OM cet été. Alors que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi cherchent à réduire la masse salariale du club, le Bayer Leverkusen s’invite dans les négociations.

Prêté la saison passée par le RC Lens pour 2 millions d’euros, l’ancien joueur de River Plate avait été racheté définitivement par l’OM pour 18 millions à la fin du championnat. Mais son aventure phocéenne pourrait déjà toucher à sa fin. Selon le journaliste Romain Canuti (Le Phocéen), Marseille négocie sa vente au même prix.

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Ce possible départ s’inscrit dans la politique de réduction de la masse salariale engagée par les décideurs marseillais. Le club cherche à assainir ses finances tout en remodelant son effectif. Dans ce contexte, aucun joueur ou presque n’est considéré comme intransférable à Marseille.

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Handicapé par une grave blessure à la cheville contre l’Ajax, Medina avait manqué une grande partie de la première moitié de saison, notamment en Ligue des Champions. Il s’était pourtant imposé comme un pilier indiscutable de la défense dès le mois de mars. Estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt, sa valeur marchande n’a pas explosé malgré sa participation à la Coupe du Monde.