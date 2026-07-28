Mercato FC Nantes : C’est confirmé, direction l’Italie pour ce crack  

Herba Guirassy suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. En Italie, Lecce veut prendre les devants et aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du crack du FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Leece fonce sur Herba Guirassy !

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Lecce veut frapper fort cet été. Le club italien cible Herba Guirassy, le jeune ailier du FC Nantes, pour renforcer son attaque. Des échanges ont déjà démarré avec ses représentants.

À 19 ans, la pépite nantaise reste liée aux Canaris jusqu’en 2028. Ce contrat longue durée sécurise le club français face aux convoitises européennes. Estimé à 7 millions d’euros, le joueur originaire d’Angers séduit par sa belle marge de progression.

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Guirassy sort d’un exercice convaincant : 21 matchs joués cette saison (toutes compétitions confondues), 3 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Barré par la concurrence, il n’a pas eu assez de temps de jeu. Mais le crack franco-guinéen a montré de très belles qualités. Sous la houlette du nouveau coach, Michel Der Zakarian, il pourrait devenir un titulaire indiscutable la saison prochaine.

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Lecce cherche de la vitesse devant et apprécie son profil. Même si les discussions restent pour l’instant au stade préliminaire et qu’aucun accord n’a été conclu, l’intérêt italien est bien réel. D’autres prétendants pourraient vite se manifester. Si une offre XXL tombe, les Kita pourraient céder leur pépite. Les dirigeants du FC Nantes ont besoin de l’argent pour maintenir les voyants du compte au vert. Ils sont prêts à vendre beaucoup de joueurs cet été.