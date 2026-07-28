Mercato FC Nantes : Kita donne son feu vert, un nouveau deal est bouclé

Le dossier touche à sa fin. Sauf énorme retournement de situation, Matthis Abline va quitter le FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco. L’attaquant devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : 30 M€ pour Abline, Monaco touche au but !

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C’est quasi fait. Matthis Abline va quitter Nantes pour Monaco, un transfert XXL dont l’officialisation devrait tomber ce mardi. Après des négociations intenses, l’accord entre le FC Nantes et l’AS Monaco est désormais imminent. Quelques détails restent à régler.

L’attaquant de 22 ans s’apprête ainsi à poser ses valises sur le Rocher. Waldemar Kita a obtenu gain de cause. Le président nantais a ficelé un montage financier sur mesure qui permettra au club de toucher près de 30 millions d’euros.

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C’est une vente record. Mohamed Toubache-Ter, l’insider bien informé du mercato, confirme que l’accord final satisfait pleinement la direction nantaise. Après une saison réussie qui a confirmé tout son potentiel offensif, le jeune avant-centre quitte donc la Loire-Atlantique. Cette rentrée d’argent tombe à point nommé. Nantes doit impérativement reconstruire son effectif pour viser la remontée en Ligue 1.

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Du côté du Rocher, on valide un profil solide. L’AS Monaco cherche des jeunes talents français, performants et à forte valeur ajoutée. Matthis Abline est en pleine forme et peut faire le job. Habitué au championnat de France, il vient renforcer un secteur offensif amoindri par de récents départs. Le nouveau technicien du FC Nantes, Michel Der Zakarian et ses dirigeants doivent maintenant s’activer pour dénicher le futur numéro 9 capable de porter l’attaque des Canaris en Ligue 2.