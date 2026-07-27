Mercato : Urgent ! Accord entre le PSG et un champion du monde

Alors que les hommes de Luis Enrique ont repris le chemin de l’entraînement ce lundi, le PSG serait proche d’un accord total avec un champion du monde. Explications.

Mercato : « Ousmane Dembélé et le PSG devraient bien prolonger »

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Après Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient à leur tour quitter les rangs du PSG avant la fermeture du mercato estival. Pour renforcer le groupe de Luis Enrique, le club de la capitale travaille déjà sur plusieurs pistes offensives.

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Depuis plusieurs semaines, diverses sources concordantes assurent que Ferran Torres et Luis Campos ont d’ores et déjà trouvé un accord de principe pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. À un an de la fin de son bail au FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans veut s’offrir un nouveau challenge et a été séduit par le discours de son ancien sélectionneur espagnol, Luis Enrique.

Aux dernières minutes, ce dossier devrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochains. Ce lundi, le nom de Junior Kroupi est également revenu à la surface. Les dirigeants parisiens pensent toujours à l’attaquant de Bournemouth sur ce mercato d’été afin de renforcer le secteur offensif. Mais en attendant d’avancer sur ces pistes, le PSG veut boucler certains dossiers internes, notamment Ousmane Dembélé.

En effet, selon les dernières informations du journaliste Marc Mechenoua du magazine Onze Mondial, « Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain devraient bien prolonger leur aventure commune. Des rendez-vous doivent avoir lieu à la rentrée pour valider définitivement le rapprochement entre toutes les parties. »

Ousmane Dembélé et le PSG devraient bien prolonger leur aventure commune. Des rendez-vous doivent avoir lieu à la rentrée pour valider définitivement le rapprochement entre toutes les parties. https://t.co/2qNTHkibvw — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 27, 2026

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Une nouvelle confirmée par Abdellah Boulma, qui assure que le club de la capitale a lancé les grandes manoeuvres pour prolonger le contrat du Ballon d’Or 2025, qui ne souhaite pas écourter son aventure avec les Rouge et Bleu.

« Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé se rapproche d’une prolongation avec le PSG. Seuls quelques derniers ajustements restent à finaliser avant un accord définitif », rapporte le spécialiste mercato français. Malgré des sirènes venues d’Arabie Saoudite, le Champion du monde 2018 se sent bien à Paris et ne compte pas s’en aller trois ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone. Marc Mechenoua confirme aussi que les prolongations de Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Joao Neves et Luis Enrique sont déjà actées.

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