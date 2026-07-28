Mercato : Un joli chèque inespéré dans les tuyaux pour l’OM

En quête de liquidités pour financer son mercato estival, l’OM pourrait prochainement recevoir un joli chèque totalement inespéré. Un ancien flop pourrait en effet renflouer les caisses.

Mercato OM : Jonathan Rowe va rapporter de l’argent

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Un an après son départ pour le FC Bologne, Jonathan Rowe pourrait déjà rapporter une belle somme à l’OM. L’ancien ailier olympien serait sur les tablettes d’Everton, un transfert qui donnerait à l’OM d’encaisser un pourcentage sur une éventuelle revente. D’après les informations de Nicolò Schira, le club anglais serait très intéressé par le profil de Jonathan Rowe.

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Le journaliste italien explique que la direction de Bologne ne s’opposerait pas au départ du joueur de 23 ans, mais réclamerait un chèque de 45 millions d’euros pour le laisser partir. Une grande nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui avait négocié une clause de 10% sur une future vente lors du transfert de Jonathan Rowe l’été passé.

Recruté par Bologne pour 17 millions d’euros l’été dernier, l’international anglais a rapidement trouvé sa place en Italie, avec notamment 8 buts et 5 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison en Serie A. Si les Rossoblu venaient à conclure le deal au prix de 45 millions d’euros, l’OM récupérerait 4,5 millions d’euros.

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C’est donc peu de dire que les dirigeants marseillais suivent avec la plus grande attention ce dossier jusqu’à la fin de ce mercato d’été. Affaire à suivre…