Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Touré à Marseille ?  

La direction de l’OM cherche une nouvelle gâchette offensive et fonce sur El Bilal Touré. Le Malien est mis sur le marché.

Mercato OM : El Bilal Touré attendu à Marseille ?

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L’OM veut du sang neuf en attaque et cible El Bilal Touré. Libérer de l’espace, vendre, puis réinvestir : l’Atalanta Bergame ouvre grand la porte à un départ.

Selon les informations de Tuttomercatoweb, l’Olympique de Marseille s’active pour recruter l’international malien de 24 ans. Trouver un nouveau détonateur offensif est la priorité des dirigeants phocéens cet été. L’objectif est de bâtir une attaque armée pour affronter la Ligue 1 et l’Europe. Le coach Bruno Genesio prépare du lourd pour la saison prochaine.

El Bilal Touré possède le bagage idéal. Malgré des blessures répétées, le Malien garde une belle cote sur le marché européen. Sa puissance physique impressionne. Sa polyvalence tactique offre aussi des solutions précieuses : il sait jouer seul en pointe comme occuper tout le front de l’attaque.

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À Bergame, l’aventure tourne au fiasco. Touré n’a pas su s’imposer en Italie. Ses prêts successifs à Stuttgart puis à Beşiktaş n’ont pas convaincu l’Atalanta de le conserver. Le club italien tranche : le joueur ne rentre plus dans son projet sportif. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier doit partir cet été pour éviter une dépréciation financière.

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L’Atalanta veut vendre. Marseille veut acheter. L’OM compte passer à l’offensive. Les dirigeants marseillais préparent une première approche pour tâter le terrain dans les prochains jours. Prêt avec option d’achat ? Transfert cash ? Toutes les options restent sur la table. Marseille tranchera selon son budget disponible.