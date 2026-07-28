Mercato OM : Genesio veut signer un ancien du LOSC !

La nouvelle direction de l’OM ambitionne de créer la surprise sur ce mercato. Son entraîneur Bruno Genesio s’intéresse de près à Mitchel Bakker.

Mercato OM : Bruno Genesio fonce sur Mitchel Bakker

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L’Olympique de Marseille est contraint de composer avec un budget limité. Sa nouvelle direction devra recruter à moindres coût cet été. Le directeur sportif Grégory Lorenzi le sait très bien. Il est d’ailleurs à l’affût des opportunités du marché en vue d’étoffer son groupe. Et sa dernière trouvaille conduit à un ancien pensionnaire de Ligue 1.

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Le compte OManique révèle que le profil de Mitchel Bakker a tapé dans l’œil de la direction phocéenne. L’arrière gauche néerlandais sort d’une saison quasi blanche avec l’Atalanta Bergame. Une rupture des ligaments croisés l’a éloigné des terrains pendant plus de six moins. Mitchel Bakker n’aura pas participé qu’à une seule rencontre avec la DEA.

Un prix relativement abordable

Cela ne freine pas pour autant l’intérêt de l’OM à son égard. Surtout que Bruno Genesio connait très bien le joueur de 26 ans. Il l’avait eu sous ses ordres au LOSC. Mitchel Bakker, durant son passage chez les Dogues, avait su se relancer brillamment. Il dépannait avec succès au poste d’ailier droit avec 4 buts et 3 passes en 37 matchs.

Il se murmure en 🇮🇹 que l'#OM aurait entamé des discussions préliminaires afin d'évaluer la faisabilité de la venue en prêt de l'arrière gauche 🇳🇱 de l'Atalanta, Mitchel Bakker. pic.twitter.com/2whKXRBJUB — OManiaque (@OManiaque) July 28, 2026

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En raison de ses récents pépins physiques, sa cote a chuté à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. C’est trois fois moins que son prix d’achat en 2023. Mitchel Bakker reste donc une piste abordable pour Bruno Genesio et l’OM. Même si , son manque de rythme laisse perplexe.