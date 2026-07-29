Mercato PSG : Le dossier Julian Alvarez se décante enfin !

Annoncé au PSG pour ce mercato estival, Julian Alvarez se rapproche d’un dénouement qui pourrait mettre fin à l’un des plus longs feuilletons de l’été. Alors que le Paris SG a longtemps surveillé l’international argentin, les dernières tendances dessinent un scénario bien différent.

‎Mercato PSG : Julian Alvarez parti pour rester à l’Atletico Madrid

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‎Pendant plusieurs semaines, l’avenir de Julian Alvarez a alimenté les spéculations sur le mercato. Le FC Barcelone en avait fait sa priorité pour renforcer son attaque, tandis que le Paris Saint-Germain figurait parmi les clubs attentifs à l’évolution du dossier. Pourtant, à l’approche de l’échéance fixée à la fin du mois de juillet, la situation semble prendre une direction inattendue.

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‎D’après Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid campe sur ses positions et refuse toujours d’envisager un départ de son attaquant. Les dirigeants madrilènes n’entendent pas négocier en dessous de la clause libératoire du joueur, estimée à 500 millions d’euros. Une exigence qui refroidit naturellement les prétendants, dont les ambitions financières sont bien inférieures.

‎Pourquoi Paris s’est éloigné du dossier

‎Face à cette inflexibilité, plusieurs formations européennes ont progressivement changé de stratégie. Le PSG, tout comme Arsenal, aurait ainsi préféré concentrer ses efforts sur d’autres profils plutôt que de poursuivre des discussions promises à une impasse.

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‎Dans le même temps, le FC Barcelone reste confronté à un fossé considérable entre son offre potentielle et les attentes de l’Atlético. Les négociations apparaissent donc quasiment bloquées, renforçant l’idée que Julian Alvarez disputera finalement une nouvelle saison sous les ordres de Diego Simeone.

‎Un retour attendu sous haute tension

‎Si ce scénario se confirme, l’international argentin devra rapidement tourner la page des dernières semaines. Son retour à Madrid ne s’annonce pas totalement serein après ses déclarations publiques exprimant son envie de quitter le club au début de la Coupe du monde. ‎Toujours selon Mundo Deportivo, son entourage lui recommanderait d’apaiser les tensions afin de faciliter sa réintégration.

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Les dirigeants rojiblancos continuent de compter sur lui, tout comme Diego Simeone, mais une partie des supporters pourrait lui réserver un accueil glacial. Il lui faudra donc reconquérir le public par ses performances plutôt que par les discours.

‎Le Paris SG peut-il finalement sortir gagnant ?

‎Cette évolution illustre parfaitement la réalité du mercato : les dossiers les plus médiatisés ne débouchent pas toujours sur un transfert spectaculaire. Pour le PSG, abandonner une piste devenue presque inaccessible pourrait finalement représenter une décision judicieuse, permettant au club de consacrer ses ressources à des opérations plus réalistes.

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‎Le feuilleton Julian Alvarez semble ainsi s’orienter vers une conclusion bien différente des scénarios imaginés il y a encore quelques semaines. Sauf rebondissement de dernière minute avant le 31 juillet, l’attaquant argentin devrait poursuivre son aventure à l’Atlético de Madrid, refermant provisoirement un chapitre qui aura animé tout le marché estival.