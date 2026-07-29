Mercato : L’OM hors course pour ce milieu algérien

L’OM voit l’une de ses pistes du mercato au milieu de terrain s’éloigner sérieusement au fil des jours. Le dossier Nabil Bentaleb prend une tournure inattendue, avec plusieurs concurrents désormais en position de force.

‎Mercato OM : Nabil Bentaleb s’éloigne encore plus de Marseille

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‎Longtemps évoqué parmi les clubs attentifs à la situation de Nabil Bentaleb, l’Olympique de Marseille semble avoir perdu du terrain. Le milieu international algérien, libre depuis son départ du LOSC, n’a toujours pas arrêté son choix malgré un mercato déjà bien avancé.

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‎Selon les informations de Onze Mondial, plusieurs formations restent en lice pour convaincre le joueur de 31 ans. Si l’OM avait été cité parmi les prétendants, la dynamique actuelle ne lui serait plus favorable dans cette bataille.

‎Une concurrence de plus en plus difficile à contourner

‎Le LOSC n’a pas abandonné l’idée de conserver son milieu expérimenté. Les dirigeants nordistes lui auraient transmis une nouvelle proposition afin de prolonger l’aventure dans le Nord, preuve que son profil demeure apprécié. ‎Dans le même temps, l’Olympique lyonnais avance également ses arguments.

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Toujours d’après Onze Mondial, Paulo Fonseca aurait personnellement échangé avec le joueur pour lui exposer son projet. À cela s’ajoutent plusieurs offres venues du Qatar et d’Arabie saoudite, où son expérience attire de nombreux regards.

‎Marseille regarde désormais le train passer

‎Face à cette multiplication de prétendants, les chances de voir Bentaleb rejoindre la cité phocéenne semblent diminuer. L’OM paraît aujourd’hui distancé dans un dossier qui semblait pourtant accessible il y a encore quelques semaines.

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‎Le joueur dispose désormais d’un large éventail de possibilités. Entre une continuité en Ligue 1 ou un nouveau défi au Moyen-Orient, sa réflexion pourrait encore durer avant une décision définitive.

‎Un mercato qui rappelle qu’aucun dossier n’est jamais acquis

‎Cette situation illustre parfaitement la réalité du marché des transferts. Même lorsqu’un club paraît bien placé, l’arrivée de nouvelles propositions ou un projet sportif plus convaincant peut bouleverser l’équilibre des négociations en quelques jours.

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‎Pour l’OM, ce dossier confirme qu’il faudra probablement activer d’autres pistes afin de renforcer son entrejeu. Quant à Nabil Bentaleb, son choix sera observé avec attention, tant il pourrait influencer les stratégies de plusieurs clubs durant cette fin de mercato.