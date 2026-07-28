OM : Genesio le confirme, deux renforts arrivent en défense

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Bruno Genesio, entraîneur de l'OM
© Bruno Genesio, entraîneur de l'OM
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L’Olympique de Marseille reçoit une excellente nouvelle avant la reprise. Bruno Genesio a confirmé le retour de deux cadres en défense.

OM : Bruno Genesio rassure pour Balerdi et Aguerd

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L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est présenté ce mardi en conférence de presse. Bruno Genesio a abordé plusieurs sujets, dont la préparation estivale de son groupe. Il a en profité pour dissiper les doutes concernant son secteur défensif touché par plusieurs absences.

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Les supporters de peuvent pousser un ouf de soulagement. Car Bruno Genesio s’est voulu rassurant. Il a confirmé le retour de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a réintégré les séances collectives. Il devrait retrouver le terrain dès ce jeudi lors du match contre face à Nîmes. « Balerdi participera au match contre Nîmes. Probablement pas tout le match, mais sur une partie », a-t-il assuré.

Les signaux sont également encourageants concernant Nayef Aguerd. Le défenseur marocain poursuit sa convalescence avec succès. Sa réathlétisation avance idéalement. Bruno Genesio est même confiant quant à un retour rapide de l’international marocain pour le stage aux Pays-Bas prévu en d’août.

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« J’ai bon espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement lors du stage aux Pays-Bas ». Le staff de l’OM voit ainsi l’infirmerie se vider progressivement. La défense marseillaise devrait vite retrouver ses cadres pour la reprise du championnat.

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