Ça chauffe à l’OM : Longoria sabote une vente à 25 M€ !

La direction de l’OM est engagée dans des négociations en vue de finaliser une vente à 25 millions d’euros. Mais son ancien président Pablo Longoria, s’invite dans la bataille.

Mercato OM : Pablo Longoria s’immisce dans le dossier Facundo Medina

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Le dégraissage de l’Olympique de Marseille ne fait que commencer. Après les ventes de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, d’autres départs se profilent à l’OM. À commencer par Facundo Medina qui se rapproche de plus en plus de la porte de sortie. L’international argentin sort d’une brillante participation à la Coupe du monde 2026.

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Ses solides prestations avec l’Argentine ont attisé les convoitises. Le Bayer Leverkusen tente depuis quelques jours de vite boucler sa signature. Les dirigeants allemands ont entamé des discussions avec la direction de l’OM. Celle-ci serait prête à céder son défenseur polyvalent pour environ 25 millions d’euros. Sauf que rien n’est encore joué dans ce dossier.

Alors que les tractations entre Marseille et Leverkusen se poursuivent, une nouvelle menace se signale. Foot Mercato le confirme, River Plate ne lâche pas l’affaire pour Facundo Medina. L’intérêt du club argentin est guidé par… Pablo Longoria. L’ancien président de l’OM officie désormais à River Plate en tant que directeur sportif du club.

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Il connait bien l’ancien capitaine du RC Lens et tenterait de le convaincre en coulisse. Reste à savoir si cette contre-offensive portera ses fruits. Le joueur de 27 ans est actuellement en vacances. Une décision sera prise dès son retour à Marseille.