Mercato Stade Rennais : 10M€, 6 matchs… son transfert validé

‎Le Stade Rennais s’apprête à tourner une nouvelle page sur ce mercato dans le dossier d’un jeune attaquant arrivé avec de grandes ambitions l’hiver dernier. En quête de temps de jeu pour poursuivre sa progression, Yassir Zabiri devrait rapidement prendre la direction de l’Espagne en prêt.

‎Mercato Stade Rennais: Un départ déjà acté en coulisses pour Yassir Zabiri

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‎À peine six mois après son arrivée en Bretagne, Yassir Zabiri est déjà sur le point de faire ses valises. Recruté comme un investissement d’avenir, le Marocain de 20 ans n’a jamais réussi à se faire une place dans la rotation rennaise. Son avenir immédiat devrait désormais s’écrire loin de la Ligue 1.

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‎D’après Foot Mercato, un prêt au Racing Santander est en très bonne voie. Les deux parties se sont entendues sur le principe de l’opération et seuls quelques détails administratifs restent à régler avant son officialisation.

‎Une saison freinée par les circonstances

‎Le talent de Zabiri n’est pourtant pas remis en question. Arrivé contre 10 millions d’euros en provenance de Famalicão avec un contrat jusqu’en 2029, il représentait un pari important pour les dirigeants rennais. ‎

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Mais les changements intervenus sur le banc, combinés à une concurrence relevée, ont considérablement réduit ses opportunités. Avec seulement six apparitions et 42 minutes disputées toutes compétitions confondues, son développement s’est brutalement ralenti.

‎Une opportunité de relancer sa carrière

‎Ce prêt en Espagne apparaît comme une solution bénéfique pour toutes les parties. Le Racing Santander devrait lui offrir un environnement plus favorable afin d’accumuler des minutes et de retrouver le rythme qui lui manque.

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‎Pour Rennes, cette décision permet de préserver la valeur d’un joueur qui avait marqué les esprits en terminant meilleur buteur du Mondial U20 avec le Maroc. Une saison réussie en Liga pourrait totalement rebattre les cartes à son retour.

‎Un pari intelligent plutôt qu’un aveu d’échec

‎À première vue, voir un joueur recruté pour 10 millions d’euros quitter le club après seulement six rencontres peut surprendre. Pourtant, cette stratégie semble davantage traduire une volonté d’accompagner sa progression qu’un désaveu sportif. ‎

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Si Yassir Zabiri retrouve la confiance et le temps de jeu qui lui ont tant manqué, le Stade Rennais pourrait récupérer un attaquant bien plus mûr dans quelques mois. Dans le football moderne, certains détours sont parfois le chemin le plus rapide vers la réussite.