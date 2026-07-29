ASSE : Deux arrivées validées, un nouveau départ acté !

L’ASSE poursuit sa profonde réorganisation en coulisses avec une série de changements qui dépassent largement le cadre du terrain. Entre un départ déjà enregistré et deux renforts en passe de renforcer l’organigramme, le club stéphanois prépare une nouvelle étape de son développement.

‎ASSE : Une réorganisation stratégique prend forme

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‎L’AS Saint-Étienne continue de remodeler ses services internes avant d’aborder une saison particulièrement attendue. Selon les informations publiées par Envertetcontretous, Cyril Ferrier n’occupe plus les fonctions de directeur de la sécurité et de la sûreté. Arrivé en 2022 dans un contexte particulièrement tendu, il quitte le club après plusieurs années consacrées à la sécurisation des rencontres et à la gestion des dispositifs autour de Geoffroy-Guichard.

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‎Pour assurer la relève, les dirigeants ont choisi Jean-Yves Bertrand. Son parcours inspire confiance. Ancien policier, passé notamment par la Brigade anticriminalité et la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, il possède également une solide expérience acquise lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 au Stade de France. Déjà aperçu aux côtés de la délégation stéphanoise lors du déplacement à Glasgow, il a officiellement entamé sa mission.

‎Des mouvements qui traduisent une nouvelle ambition

‎Le remplacement du directeur de la sécurité n’est pourtant qu’une partie d’un chantier bien plus vaste. Toujours d’après Envertetcontretous, la direction stéphanoise souhaite renforcer le département des opérations avec l’arrivée d’un adjoint destiné à épauler Jean-Yves Bertrand. Les discussions avancent, même si le dossier n’a pas encore été totalement finalisé.

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‎Dans le même temps, deux autres postes stratégiques vont connaître un changement. Le club recherche un nouveau référent supporters (SLO) après le départ de Simon Graillon, ainsi qu’un nouveau Stadium Manager pour succéder à Arnaud Chausi. Ces évolutions témoignent de la volonté de moderniser toute l’organisation interne afin d’améliorer la coordination entre les différents services.

‎Une saison sous haute vigilance

‎Ces décisions interviennent dans un contexte particulier pour les Verts. La sécurité autour des rencontres reste un enjeu majeur, notamment alors que les groupes de supporters historiques, les MF91 et les GA92, célèbrent leurs 35 ans d’existence. Le climat demeure sensible dans le Forez, où les débats autour de la dissolution de certains groupes ultras continuent d’alimenter les discussions.

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‎L’expérience des nouveaux responsables pourrait donc jouer un rôle essentiel pour préserver un dialogue constructif entre le club, les autorités et les supporters. En renforçant son encadrement, l’ASSE espère anticiper les difficultés plutôt que les subir, tout en garantissant des conditions optimales lors des rendez-vous à Geoffroy-Guichard.

‎En coulisses, l’ASSE prépare peut-être son plus grand virage

‎Ces changements peuvent sembler secondaires face aux enjeux sportifs, mais ils traduisent en réalité une stratégie globale. Depuis plusieurs mois, l’AS Saint-Étienne cherche à professionnaliser l’ensemble de son fonctionnement. La sécurité, les relations avec les supporters et l’organisation des matchs deviennent des leviers aussi importants que le recrutement des joueurs.

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ASSE : Un départ bouclé en toute discrétion !

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‎Si les futures recrues administratives confirment les attentes placées en elles, le club pourrait rapidement bénéficier d’une structure plus solide et plus efficace. Une équipe performante ne se construit pas uniquement sur la pelouse. Elle repose également sur des fondations robustes en interne. C’est précisément ce que semblent vouloir bâtir les dirigeants stéphanois, convaincus que la stabilité des coulisses constitue souvent le premier pas vers les succès sportifs.