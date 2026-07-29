ASSE : Un grand test pour Cathro avant la reprise

‎L’ASSE entre dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale avec un rendez-vous qui pourrait déjà livrer de précieux enseignements. À une semaine du lancement de la Ligue 2, les Verts de Ian Cathro vont mesurer leurs progrès face à un adversaire en pleine confiance.

‎ASSE : Un dernier révélateur avant les choses sérieuses

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‎Le calendrier offre à l’AS Saint-Étienne une opposition loin d’être anodine. Ce samedi à Thonon-les-Bains, les hommes de Ian Cathro défieront Venise, promu en Serie A, pour leur ultime rencontre de préparation avant le début du championnat.

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‎Cette affiche dépasse largement le simple cadre d’un match amical. Le technicien écossais pourra observer la capacité de son équipe à répondre au défi physique et tactique proposé par une formation italienne qui affiche une dynamique particulièrement séduisante depuis plusieurs semaines.

‎Venise arrive avec une confiance impressionnante

‎Les Italiens abordent cette confrontation avec des résultats qui parlent d’eux-mêmes. Le club a enchaîné plusieurs succès convaincants durant l’été, en dominant successivement Dolomiti Bellunesi, Vis Pesaro puis Galatasaray, preuve d’une montée en puissance constante.

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‎L’attaquant John Yeboah s’est notamment illustré par son efficacité retrouvée. Son influence offensive constitue un véritable atout pour Venise, qui semble avoir trouvé un équilibre collectif capable de mettre en difficulté des adversaires de qualité.

‎Un rendez-vous qui peut donner le ton

‎Pour Saint-Étienne, cette rencontre représente une répétition générale avant le déplacement d’ouverture en Ligue 2. Une prestation solide permettrait de renforcer la confiance d’un groupe qui cherche encore certains automatismes. ‎À l’inverse, les éventuelles difficultés observées offriront au staff des axes de travail précieux avant le coup d’envoi officiel de la saison.

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Ce test arrive donc au moment idéal pour effectuer les derniers réglages. ‎Au-delà du résultat, Ian Cathro cherchera surtout des certitudes. L’organisation défensive, la maîtrise collective et la capacité à gérer les temps faibles seront probablement davantage scrutées que le tableau d’affichage. ‎

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Face à une équipe ambitieuse et en pleine réussite, l’ASSE dispose d’une excellente occasion d’évaluer son véritable niveau. Ce duel pourrait déjà donner un premier aperçu des ambitions stéphanoises pour la saison à venir, même si seul le championnat livrera son verdict.