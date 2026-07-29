Mercato FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes  

Le départ de Matthis Abline vers l’AS Monaco se précise. Le FC Nantes est sur le point de boucler une vente estimée à 30 M€. Des nouvelles fraîches tombent concernant cette opération.

Mercato FC Nantes : Kita vend Matthis Abline à 30 M€

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Le patron des Canaris, Waldemar Kita tient son jackpot. Matthis Abline prend la direction de l’AS Monaco. Le transfert va rapporter 30 millions d’euros au FC Nantes. Ça fait du bien aux finances nantaises qui sont dans le rouge après la saison chaotique et la descente en Ligue 2. Quelques détails tombent concernant cette opération.

Selon Flavien Trésarrieu, journaliste à L’Équipe, aucune clause sur une future revente n’a été négociée par la direction nantaise. L’information a été révélée sur X. « Pour la précision, ce transfert ne comporte pas d’intéressement à la revente. », a-t-il écrit.

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À 23 ans, l’attaquant possède une marge de progression immense. Sa valeur marchande peut exploser dans les prochains mois. En pareil cas, la plupart des vendeurs incluent une clause à la revente pour protéger leurs intérêts. Les dirigeants du FC Nantes ont fait le choix inverse. Ils ont privilégié l’argent frais tout de suite, sans parier sur l’avenir du joueur.

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Ce transfert remplit les caisses du club cet été. Il ferme pourtant la porte à toute rentrée d’argent ultérieure. Si l’avant-centre explose en Principauté avant de repartir pour une somme astronomique, Nantes ne touchera rien. L’officialisation du départ du crack n’est plus qu’une question d’heures. Matthis Abline serra la nouvelle gâchette offensive du club de la Principauté.