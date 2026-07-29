Mercato ASSE : KSV annonce une nouvelle signature inattendue

À dix jours du début de la Ligue 2, un partenaire de l’ASSE vient de renouveler sa confiance au club stéphanois. Il prolonge le partenariat avec les Verts.

900.care devient partenaire officiel de l’ASSE

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Le mercato de l’ASSE est certes à l’arrêt, à cause des départs non actés, mais le club consolide son accord avec plusieurs partenaires. Après le retour de Casino, partenaire majeur et historique du club ligérien, le renouvellement des équipements par hummel ou encore la prolongation de la convention avec les Sociétés Hippiques de la Loire et de Saint-Galmier, Kilmer Sports Ventures vient de renouveler son accord de partenariat avec 900.care.

La marque française de produits d’hygiène rechargeables devient Partenaire Officiel de l’AS Saint-Étienne pour la saison 2026-2027. Apparu sous une première manche du maillot des Verts en janvier 2026, 900.care élargit sa visibilité avec cette nouvelle signature.

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Il est désormais présent sous les deux bras de l’équipement des Stéphanois. La marque, fondée par deux Rhône-Alpins, donnera également son nom à l’espace familial du Chaudron. Il devient le Corner Famille 900.care.

Jaouen : « L’AS Saint-Etienne est ravie d’étendre la collaboration avec 900.care »

Arnaud Jaouen, directeur général adjoint de l’ASSE, se réjouit de la confiance du nouveau Fournisseur Officiel du club : « L’AS Saint-Étienne est ravie de voir s’étendre la collaboration avec 900.care. Ce partenariat fait sens, car il réunit deux acteurs du territoire particulièrement impliqués sur les questions environnementales et sociétales ».

Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, fondateurs de 900.care ne cachent pas leur satisfaction après les six premiers mois de partenariat.

« Il y a six mois, nous avons imaginé avec l’ASSE l’un des emplacements sponsors les plus originaux du football français : l’aisselle des joueurs, pour faire connaître notre déodorant rechargeable ! Aujourd’hui, nous sommes très fiers de devenir Partenaire Officiel des Verts. Ce partenariat a beaucoup de sens pour 900.care : nos produits sont fabriqués ici, dans la Loire, et nous partageons avec l’AS Saint-Étienne le même attachement au territoire, à l’innovation et à l’impact positif », ont-ils confié.

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Rendez-vous le 8 août prochain à Sochaux, lors de la 1re journée du championnat, pour voir à quoi va ressembler le maillot officiel des Verts.