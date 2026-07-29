Mercato : Le Stade Rennais et l’OM se déchirent pour ce top joueur  

Ça se bouscule pour l’avenir de Martin Terrier. Le Stade Rennais et l’OM sont chauds pour le recruter. Mais ils posent des conditions.

Mercato Stade Rennais : Le dossier Martín Terrier s’accélère

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L’appel de la Ligue 1 résonne de nouveau pour Martín Terrier. À 29 ans, l’ailier du Bayer Leverkusen envisage un retour en France. Alertés par cette opportunité, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se positionnent déjà.

Martin Terrier veut revenir en France. L’idée d’un retour en Ligue 1 le séduit, et ses agents ont tâté le terrain en proposant ses services à plusieurs écuries, dont l’OM et Rennes. Sa cote reste élevée sur le marché. Capable de jouer à gauche, dans l’axe ou en soutien d’un avant-centre, le joueur polyvalent offre une garantie technique pour ces clubs.

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Marseille apprécie son profil. L’expérience du joueur, sa polyvalence et sa connaissance parfaite du championnat de France séduisent les décideurs phocéens. Mais le club s’inquiète de son état physique après sa grave blessure au genou et sa pige moins solide en Allemagne. Autre obstacle : son salaire.

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Pour débloquer la situation, Marseille ne voit qu’une solution : un prêt, sous réserve que Leverkusen prenne en charge une grande partie de la paie. Au Roazhon Park, l’ancien chouchou conserve une excellente cote. Le club breton garde un souvenir mémorable de son passage. Rennes ne fera toutefois pas de folies. Pas question de faire exploser la grille salariale.

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Un retour exige un prêt et un effort financier colossal du joueur. De plus, le SRFC lui proposerait un rôle dans la rotation plutôt qu’une place de titulaire garanti. Le deal n’est pas encore scellé. L’envie est là, mais les freins financiers bloquent encore le dossier. À ce jour, aucun accord n’est imminent. L’OM et Rennes observent, en attendant que le joueur et le Bayer Leverkusen fassent les concessions requises.