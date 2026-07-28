Mercato PSG : Alerte ! Accord confirmé pour Bradley Barcola

Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG lors de ce mercato estival. L’attaquant de 23 ans aurait effectivement donné son accord à Liverpool en vue d’un transfert.

Mercato PSG : Bradley Barcola a parlé avec Andoni Iraola

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Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola a récemment rejeté une offre de prolongation transmise par le Paris Saint-Germain. Mécontent de son rôle sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien ailier de l’OL veut changer d’air pour rejoindre un club, où il sera titulaire. Ce que lui promet Liverpool en Premier League.

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Après le départ de Mohamed Salah, le club anglais fait de Barcola sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Une option qui séduit au plus haut point le joueur du Paris SG. Ce mardi, le journal L’Équipe confirme ainsi que l’international français a donné son accord pour rejoindre Anfield après une longue discussion téléphonique avec Andoni Iraola, le nouveau manager des Reds, et espère désormais un accord entre les deux clubs.

« L’ailier français, qui a échangé ces derniers jours avec plusieurs dirigeants du club anglais ainsi qu’avec l’entraîneur Andoni Iraola, espère que les deux clubs parviendront à un accord afin de lui permettre de découvrir la Premier League. Les dirigeants de Liverpool ont, comme indiqué ce mardi matin dans nos colonnes, entamé des discussions avec leurs homologues parisiens.

Le PSG, désormais ouvert à un départ, reste toutefois ferme sur ses exigences financières. L’écart reste, en l’état, conséquent. L’accord de principe trouvé avec l’international français peut-il permettre au dossier de s’accélérer dans les prochains jours ? », s’interroge le quotidien sportif.

Le Paris SG évalue Bradley Barcola à 170M€

Fidèle à sa nouvelle politique, qui repose sur le recrutement de joueurs engagés à 100% dans le projet, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de retenir forcément Bradley Barcola, mais ne compte pas aussi le brader. Tenant compte des récents mouvements en Premier League, les dirigeants parisiens ont fixé le prix de Barcola à 170 millions d’euros.

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Dernièrement, le journaliste Nicolo Schira a révélé que « Liverpool est maintenant prêt à soumettre une offre au PSG de plus de 100 millions d’euros pour essayer de signer Bradley Barcola. Le spécialiste mercato a toutefois rappelé que « Paris demande 150 à 170 millions d’euros pour vendre l’ailier qui est la cible principale des Reds comme remplaçant de Mohamed Salah. »

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Les discussions ne font donc que commencer, mais ce dossier s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs des prochaines semaines.