Mercato OM : C’est terminé, un buteur déchire l’offre de Marseille   

L’OM s’incline dans le dossier Yassir Zabiri. Ciblé depuis plusieurs mois par les dirigeants phocéens, le jeune attaquant rennais s’apprête à s’envoler vers l’Espagne.

Mercato OM : Yassir Zabiri s’éloigne de Marseille

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L’OM voit une piste offensive lui échapper. Suivi depuis plusieurs mois par les dirigeants marseillais, Yassir Zabiri devrait finalement quitter le Stade Rennais pour poursuivre sa carrière en Espagne. Une issue qui oblige déjà le club phocéen à revoir ses plans sur le marché des transferts.

L’attaquant marocain de 21 ans figurait parmi les profils appréciés à Marseille. Selon plusieurs informations, son nom circulait dans les bureaux de la Commanderie depuis le dernier mercato hivernal. L’arrivée de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi avait même relancé l’intérêt porté au joueur.

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Les deux dirigeants connaissaient déjà les qualités de Zabiri avant leur installation à Marseille. Mais la situation économique du club phocéen bloque les négociations. Avant de passer à l’offensive sur de nouveaux dossiers, l’OM doit d’abord vendre plusieurs joueurs. Cette attente a laissé le champ libre à la concurrence.

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D’après l’insider SalmaSRFC35, la piste marseillaise est désormais abandonnée. Le nom du futur club de Yassir Zabiri n’a pas encore été officialisé. Getafe est toutefois évoqué avec insistance. Si cette tendance se confirme, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio devront réorienter leurs recherches pour offrir un nouveau renfort offensif à l’effectif marseillais.