Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce redoutable roc

Le Stade Rennais craque pour la pépite du RC Strasbourg, Ismaël Doukouré. Les dirigeants alsaciens ont fixé le tarif pour leur défenseur.

Mercato Stade Rennais : Le dossier Ismaël Doukouré s’accélère !

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais s’active sur le marché des transferts. Prioritaire, la piste menant à Charlie Cresswell reste compliquée. Rennes explore donc une alternative solide en Ligue 1 : Ismaël Doukouré (23 ans), le défenseur du RC Strasbourg.

Selon l’informateur Samir Djabali, un départ de l’Alsace se précise cet été. Pour autant, Rennes sait que le dossier sera difficile à boucler. Les dirigeants bretons apprécient son profil, mais Strasbourg ne compte faire aucun cadeau. Tout prétendant doit casser sa tirelire pour s’offrir le jeune roc.

À voir

Mercato FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Ça chauffe, un phénomène s’éloigne de Rennes

Le montant réclamé freine les ardeurs. Malgré l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui souhaite s’appuyer sur Ismaël Doukouré, le Racing Club de Strasbourg est vendeur. Il exige plus de 30 millions d’euros pour libérer son joueur. Une somme qui fait tiquer bon nombre de prétendants. Outre ce montant, il y a un autre obstacle : son salaire.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un phénomène dit Oui pour signer

Mercato : Le Stade Rennais dégote un monstre en défense

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé, un monstre à 40 M€ arrive

Ismaël Doukouré touche 225 000 euros par mois à Strasbourg, un traitement salarial imposant qui restreint la liste des clubs acheteurs. Aujourd’hui, seuls des clubs fortunés peuvent s’aligner sur de telles exigences. Du côté du Stade Rennais, la piste reste bien active. Elle s’annonce toutefois très coûteuse. Franck Haise et les dirigeants rennais devront donc trancher dans les prochaines semaines.