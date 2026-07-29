ASSE : Alerte, un Vert se blesse contre Lausanne-Sport

L’ASSE a remporté son match amical de préparation face à Lausanne-Sport FC, ce mercredi, mais elle a perdu un joueur sur une blessure.

ASSE : Ben Old touché à la cheville contre Lausanne

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L’ASSE a signé sa première victoire, lors de son quatrième match amical de préparation estivale, ce mercredi. Les Verts ont étrillé Lausanne-Sport FC (4-0) à Divonne-les-Bains, en clôture de leur dernier stage.

Trois recrues estivales : Jakob Breum (45e +3), Thierno Ballo (56e) et Sohaib Naïr (60e) ont été buteurs. Le jeune Adam Baallal 19 ans a été le 4e buteur des Stéphanois (53e).

Avant ce succès, les Stéphanois avaient été accrochés par le FC Biel-Bienne (2-2) et s’étaient inclinés face aux Rangers à Glasgow (2-1) et au Servette Genève (1-0).

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Cependant, cette victoire de l’AS Saint-Etienne a un arrière-goût amer pour Ian Cathro. Ben Old s’est blessé à la cheville. Il a quitté le terrain après seulement 23 minutes de jeu.

« Le point négatif, c’est malheureusement le choc subi par Ben (Old) à la cheville en première période », a regretté le coach Ecossais.

Cathro regrette la blessure de Old

Rentré un peu plus tard des vacances en raison de sa participation à la coupe du monde 2026, l’international Néo-Zélandais (27 sélections) avait manqué les deux premières semaines de préparation. Ian Cathro comptait lui donner plus de temps de jeu, afin de mieux l’évaluer.

« Cette blessure l’a empêché d’avoir le temps de jeu, le nombre de minutes qu’on avait prévu pour lui. C’est sans doute le seul vrai regret aujourd’hui », a-t-il réagi.

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Cathro croise désormais les doigts pour que la blessure du polyvalent ailier soit moins grave qu’elle ne paraît. « On doit faire le point avec le staff médical pour en savoir plus », a indiqué le successeur de Philippe Montanier.