ASSE : À 10 jours de la L2, l’équipe de Cathro se dessine

À une dizaine de jours du début de la Ligue 2, le nouvel entraîneur de l’ASSE choisit ses hommes. Ses premiers choix se dessinent.

L’ASSE s’impose contre Lausanne-Sport en attendant Venise

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Après presque un mois de préparation estivale, l’ASSE doit encore disputer un dernier match amical, face à Venise à Thonon, le samedi 1er août. C’est probablerment lors de cette ultime rencontre de préparation que Ian Cathro devrait aligner son équipe type.

Toutefois, les choix du nouvel entraîneur se dessinent déjà à l’issue du quatrième match-test, disputé ce mercredi contre Lausanne-Sport FC, à Divonne-les-Bains. Les Verts se sont imposés (4-0), grâce aux réalisations de la recrue Jakob Breum (45e +3) et du jeune Adam Baallal (53e), de Thierno Ballo (56e) et Sohaib Naïr (60e).

Ndiaye joue ses premières minutes avec Saint-Etienne

Même si la recrue Mamour Ndiaye (20 ans) a disputé le match contre Lausanne en intégralité, c’est bien Gautier Larsonneur qui est pressenti contre le FC Sochaux, le 8 août prochain, lors de la 1re journée du championnat. En effet, le jeune portier sénégalais est la doublure de Larsonneur. Absent contre Biel-Bienne, le Servette FC et Glasgow Rangers, il était à sa première apparition sous le maillot vert.

Défense : Le Cardinal, Naïr et Pedro s’imposent ; Breum patron du milieu

En défense, le quatuor qui se dégage est composé de Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr, Kevin Pedro et Ben Old. Dans l’entrejeu, Jakob Breum s’est déjà imposé. Buteur lors de la défaite de l’AS Saint-Etienne contre les Rangers à Glasgow (1-2), puis face à Lausanne, le Danois a gagné sa place. Il devrait être accompagné de l’autre recrue Aron Csongvai et du jeune Luan Gadegbeku. Notons que Mahmoud Jaber n’est pas encore opérationnel.

Attaque : Le trio Ballo-Cardona-Duffus s’installe, en l’absence de Boakye

En attaque, des choix fort sont notés. Thierno Ballo, Irvin Cardona et Joshua Duffus semblent les premiers choix du technicien écossais. Ayant manqué une bonne partie de la préparation estivale, en raison de sa participation à la Coupe du monde 2026, Augustine Boakye doit encore trouver sa place dans le Onze du nouveau coach de l’ASSE.

Davitashvili et Stassin en arrière-plan

Annoncés sur le départ, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne sont pas parmi les priorités du technicien de 40 ans. Le premier n’a pas foulé la pelouse contre le club suisse. Quant au deuxième, il était dans l’équipe de la seconde mi-temps. Les deux buteurs de la saison dernière sont en instance de transfert. De ce fait, Ian Cathro ne compte pas sur eux en mettant son plan de jeu en place.

Des ajustements sont encore possibles

Il faut cependant souligner que des ajustements sont encore possibles dans la probable équipe type proposée. Un joueur comme Maxime Bernauer peut intégrer le Onze. Rentré également du Mondial, Ben Old a aussi manqué le début de la préparation. C’est d’ailleurs ce mercredi qu’il a disputé ses premières minutes en amical. Il n’est donc pas assuré d’être titulaire dans 10 jours.

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Mahmoud Jaber peut également postulé dans l’équipe type, s’il retrouve l’entraînement collectif dans les prochains jours.