Coup de théâtre à l’OM : Transfert imminent d’un défenseur ?

Les discussions avancent rapidement dans les bureaux de l’OM. Un accord est désormais en bonne voie pour le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen.

Mercato OM : Facundo Medina, Leverkusen a 48 heures pour trancher

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L’avenir de Facundo Medina à l’Olympique de Marseille se joue peut-être en ce moment. L’international argentin sort d’une brillante participation à la Coupe du monde 2026. Ses solides prestations avec l’Argentine attisent les convoitises. En plus de River Plate, le Bayer Leverkusen se lance à ses trousses.

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Le club allemand suit le défenseur polyvalent depuis de longue date. Il était déjà ciblé lorsqu’il portait encore les couleurs du RC Lens. La direction du Bayer Leverkusen verrait en lui le profil idéal pour compenser le départ d’Alejandro Grimaldo. Sauf que les dirigeants allemands font face à un dilemme en interne.

L’Olympique de Marseille ne s’oppose pas vraiment à son départ

Ils hésitent entre Facundo Medina et l’arrière gauche de Naples Miguel Gutiérrez. Le quotidien BILD assue que le club allemand dispose d’un délai de 48 heures pour trancher et choisir son nouveau renfort défensif. La décision finale est donc attendue d’ici samedi prochain.

🚨🚨 TOUT VA SE JOUER D'ICI SAMEDI POUR FACUNDO MEDINA 🇦🇷 !!! ⏱️



Le Bayer Leverkusen a 48 heures pour choisir son nouveau latéral gauche.



Le défenseur marseillais (20-25 M€) est en balance avec Miguel Gutiérrez (Naples).



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En attendant, Bruno Genesio a récemment affiché son souhait de conserver Facundo Medina. La réalité financière de l’OM pourrait changer la donbe. L’état-major olympien serait même prêt à céder son défenseur à condition de récupérer une offre de plus de 25 millions d’euros. Le suspense est donc total dans ce dossier.