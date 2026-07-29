OL : Tolisso lâche un message fort avant le Sparta Prague

Avant le match de l’OL contre le Sparta Prague, aux préliminaires de la Ligue des champions, Corentin Tolisso a livré un message fort adressé à l’équipe de Lyon.

L’OL face au Sparta Prague aux préliminaires de la Ligue des champions

La suite après cette publicité

Quatrième du dernier championnat (Ligue 1), l’OL est contraint de passer par les préliminaires pour espérer rejoindre la phase de ligue de la Ligue des champions. Concrètement, Corentin Tolisso et ses coéquipiers affronteront le Sparta Prague en aller et retour, les 4 et 11 août prochains, au 3e tour des qualifications.

S’ils franchissent cette étape, ils seront admis aux barrages. L’équipe de Lyon disputera deux autres matchs contre un même adversaire, en vue d’une place parmi les 36 équipes de la phase de ligue.

Tolisso : « La Ligue des champions ferait du bien fiancièrement »

Avant d’entamer la série de quatre matchs décisifs, le capitaine des Gones a souligné l’importance pour le club rhodanien d’être en Ligue des Champions. « Il faut vraiment qu’on arrive à se qualifier », a-t-il indiqué sur OL Play, avant de prévenir : « Ça ne va pas être facile avec deux tours à passer ».

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Transfert imminent d’un défenseur ?

Le milieu de terrain a rappelé ensuite que « cela fait six ans que l’Olympique Lyonnais n’a plus participé à la Ligue des champions ». Compte tenu de « l’enjeu sportif et économique » de cette compétition, c’est un impératif pour les Gones d’y être. « On sait que ça ferait du bien financièrement« , a déclaré Corentin Tolisso.

C1 : 18,6 M€ de dotation pour commencer !

En effet, l’OL traîne une lourde dette de la gestion antérieure de John Textor. La participation de Lyon à la plus prestigieuse des compétitions de clubs serait donc une énorme opportunité pour renflouer ses caisses.

En effet, chaque club qualifié pour la C1 bénéficie d’une dotation de 18,62 millions d’euros. À l’issue de la phase de poule, les gains peuvent atteindre 30 et 40 millions d’euros, en fonction des victoires, des buts inscrits et du classement final.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato OL : Openda signe à Lyon et affiche ses ambitions

Mercato OL : Comment Lyon a doublé Lens pour Loïs Openda ?

À voir

Séisme en Italie : Mancini et Ranieri prennent le pouvoir, Maldini et Leonardo démissionnent !!!

Il faut toutefois préciser que l’OL sera admis directement en Ligue Europa s’il échoue aux portes de la Ligue des champions.