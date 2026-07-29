ASSE : La pépite Nathan Kasia dévoile ses grandes ambitions

Nathan Kasia, néo-professionnel à l’ASSE, s’est fixé d’autres défis. Il les dévoile dans un message posté sur son compte Instagram.

Mercato : L’ASSE offre un contrat à Nathan Kasia à 17 ans

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Arrivé à l’Académie de l’ASSE en 2024, Nathan Kasia a décroché son premier contrat professionnel deux ans plus tard. Le club ligérien a officialisé sa signature, le dimanche 26 juillet dernier. Il s’est engagé avec l’équipe des Verts pour trois ans, jusqu’en juin 2029.

Le talent, les qualités techniques et le profil très prometteur du défenseur central sont des facteurs qui ont poussé les dirigeants stéphanois à lui offrir un contrat pro, à seulement 17 ans et demi.

Saint-Etienne parie sur le fort potentiel du jeune défenseur

En effet, Nathan Kasia s’inscrit parfaitement dans le projet de développement des talents, de Kilmer Sports Ventures, mais il représente également une valeur marchande sûre pour l’AS Saint-Etienne, grâce à son fort potentiel.

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Loïc Perrin n’a pas manqué de le souligner lors de sa signature officielle : « Nathan est un joueur à potentiel dans lequel on croit beaucoup. Au-delà d’un contrat, c’est un projet sportif que nous lui proposons. Il a d’ores et déjà intégré le groupe professionnel, ce qui est une première étape importante ».

Nathan Kasia promet de progresser pour reléver d’autres défis

Pour la pépite stéphanoise, elle n’a fait que franchir un premier palier. Il lui reste désormais d’autres étapes à franchir : gagner du temps de jeu, progresser et s’imposer dans l’équipe professionnelle des Verts.

Un gros défi l’attend. « À lui désormais de faire ses preuves ! », a lâché le Directeur sportif de l’ASSE. Pour Nathan Kasia, « son rêve devient aujourd’hui une réalité », mais il promet qu’il « a encore beaucoup d’autres (rêves) » à réaliser.

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Il se tient donc prêt à reléver des défis pour la suite de sa carrière avec son club formateur ? « Je vais continuer à travailler chaque jour pour progresser et essayer de les réaliser », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.