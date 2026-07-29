Mercato OM : Accord proche pour le successeur de Rulli ?

L’OM anticipe déjà l’avenir au poste de gardien. Les dirigeants olympiens ont identifié le possible successeur de Geronimo Rulli.

Mercato : L’OM anticipe l’après Geronimo Rulli

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est jusqu’ici très discret au rayon des arrivées. Aucune recrue confirmée n’a encore été signée. Le mercato de l’OM est surtout marqué par le départ de plusieurs cadres. Et le prochain à faire ses valises pourrait être Geronimo Rulli. Le portier argentin n’est plus certain de rester à l’OM en dépit de son contrat expirant en juin 2030.

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi accélère pour le remplaçant de Rulli

Le Boca Junior étant à l’affût pour l’attirer dans ses filets. Au point où le directeur sportif Grégory Lorenzi travaille déjà sur la succession de Geronimo Rulli. Foot mercato le confirme, la direction phocéenne a fait de Guillaume Restes sa priorité absolue pour remplacer le portier de 34 ans. Les négociations devraient s’intensifier dans ce sens.

Prise de renseignement pour Guillaume Restes

Guillaume Restes est le dernier rempart du Toulouse FC. L’international Espoirs français possède déjà un bagage impressionnant de plus de 100 matchs disputés au plus haut niveau. Le gardien de 21 ans incarne le profil parfait pour s’installer sur le long terme dans les cages de l’OM. Son prix de vente est estimé à environ 18 millions d’euros. Mais cette tâche s’avère très compliquée pour l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

OM Mercato: Lorenzi repère le remplaçant de Rulli en Ligue 1

À voir

ASSE : À 10 jours de la L2, l’équipe de Cathro se dessine

Coup de théâtre à l’OM : Le départ de Geronimo Rulli amorcé

Car l’attractivité de Guillaume Restes a dépassé les frontières de la Ligue 1. Aston Villa le suit de très près pour pallier un possible départ d’Emiliano Martínez vers la Juventus. L’Olympique de Marseille ne compte pour l’instant que prendre des renseignements. Mais en cas de départ de Rulli, la piste menant au prodige du Téfécé devrait vite s’accélère pour aboutir à un accord.