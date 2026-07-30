ASSE : Cathro confirme un énorme coup dur pour Sainté

‎L’ASSE a parfaitement poursuivi sa préparation en dominant largement Lausanne-Sport (4-0), mais cette victoire a été assombrie par une mauvaise nouvelle. Ian Cathro a confirmé après la rencontre que la blessure de Ben Old constituait le principal point noir de la soirée, en attendant les examens médicaux.

‎ASSE : Ben Old freiné au pire moment de sa préparation

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‎L’ASSE avait toutes les raisons de savourer son large succès face à Lausanne (4-0). Les Stéphanois ont affiché de belles promesses collectives, mais l’enthousiasme est rapidement retombé lorsqu’un cadre offensif a été contraint de quitter la pelouse avant même la demi-heure de jeu.

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‎Ben Old, titularisé pour retrouver du rythme après son retour de la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande, s’est blessé à la cheville après un choc. Le joueur de 23 ans n’a disputé que 23 minutes avant de céder sa place à João Ferreira. À l’issue de la rencontre, Ian Cathro n’a pas cherché à masquer son inquiétude devant les médias, comme l’a rapporté En Vert et Contre Tous.

‎Ian Cathro attend désormais le verdict du staff médical

‎L’entraîneur écossais a expliqué que cette rencontre devait avant tout permettre à son effectif de poursuivre sa montée en puissance. Dans ce contexte, la sortie précoce de Ben Old représente un véritable contretemps dans un programme soigneusement préparé. ‎« Ce match ne se résume pas réellement au résultat ou à la performance. Il s’inscrit dans une semaine de travail et dans tout ce qu’elle nous a apporté », confiait-il. .

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« Le point négatif, c’est malheureusement le choc subi par Ben (Old) à la cheville en première période, qui l’a empêché d’avoir le temps de jeu, le nombre de minutes qu’on avait prévu pour lui. C’est sans doute le seul vrai regret aujourd’hui. On doit faire le point avec le staff médical pour en savoir plus », a déclaré Ian Cathro. Le technicien a donc préféré ne pas avancer le moindre diagnostic avant les examens complémentaires.

‎Un calendrier qui pourrait déjà se compliquer

‎Cette blessure intervient au moment où Ben Old devrait progressivement retrouver son meilleur niveau. Après son aventure internationale, le plan du staff consistait à augmenter son temps de jeu afin qu’il soit pleinement opérationnel pour le début du championnat.

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‎Si les examens révélaient une indisponibilité plus longue que prévu, l’ASSE devrait revoir son organisation offensive avant le dernier match de préparation contre Venise. Même si le club ne veut pas céder à la précipitation, cette alerte rappelle à quel point une préparation estivale peut rapidement basculer sur un simple contact.

‎Une alerte qui rappelle la fragilité d’une préparation estivale

‎Dans le football moderne, les résultats des matches amicaux restent secondaires. L’objectif principal consiste à construire une équipe compétitive tout en préservant l’intégrité physique des joueurs. C’est précisément pour cette raison que la blessure de Ben Old inquiète davantage que le contenu de la rencontre ne rassure.

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‎Pour Saint-Étienne, l’espoir demeure que cette douleur à la cheville ne soit qu’un mauvais souvenir dans quelques jours. Mais Ian Cathro a eu raison de rester prudent. En attendant le verdict du staff médical, le club stéphanois retient surtout qu’une victoire convaincante peut parfois cacher une mauvaise nouvelle bien plus importante que le score final.