Mercato OM : Un gros coup s’offre à Marseille, jackpot en vue ?

L’OM pourrait bientôt réaliser une opération aussi inattendue qu’intéressante sur le mercato. Manchester City souhaiterait s’offrir le gardien de but Geronimo Rulli. Une opération derrière laquelle se cache une opportunité financière qui pourrait offrir une nouvelle marge de manœuvre aux dirigeants marseillais.

‎‎Mercato OM : Une piste anglaise qui change la donne pour Rulli

La suite après cette publicité

‎‎L’avenir de Geronimo Rulli pourrait s’écrire loin de la Canebière. Arrivé pour apporter son expérience dans les cages marseillaises, le gardien argentin suscite désormais l’intérêt d’un cador européen. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, Manchester City suit de près son profil afin de renforcer son poste de gardien remplaçant.

Lire aussi : Coup de théâtre à Marseille : Le départ de Geronimo Rulli amorcé

‎‎L’ancien champion d’Angleterre cherche une solution après le départ annoncé de James Trafford. Les dirigeants mancuniens apprécient le vécu international de Rulli ainsi que sa connaissance du très haut niveau. Une situation qui n’a rien d’anodin puisque le portier de 34 ans avait déjà signé chez les Sky Blues en 2016, sans toutefois disputer le moindre match officiel sous leurs couleurs.

‎Une offensive mancunienne qui tombe bien

‎‎À Marseille, les dirigeants anticipent depuis plusieurs semaines différents mouvements dans leur effectif. Le poste de gardien n’échappe pas à cette réflexion, d’autant que plusieurs profils sont étudiés pour préparer l’avenir. L’intérêt évoqué récemment pour Guillaume Restes illustre cette volonté d’anticiper un éventuel changement.‎

À voir

Mercato Stade Rennais : Un crack quitte le SRFC !

‎Dans ce contexte, l’offensive de Manchester City arrive au moment idéal. Rulli ne serait pas insensible à l’idée de retrouver un club habitué à jouer tous les trophées. Pour l’OM, une telle opération permettrait également de poursuivre le renouvellement de son effectif tout en récupérant des ressources financières supplémentaires.‎

‎Un transfert qui pourrait rapporter plus qu’il n’y paraît

‎‎Au-delà de l’aspect sportif, ce dossier pourrait avoir un véritable impact sur la stratégie estivale du club olympien. Après plusieurs ventes déjà enregistrées depuis l’ouverture du mercato, un nouveau départ offrirait davantage de flexibilité pour recruter aux postes prioritaires.

Lire aussi : Mercato : Accord proche pour le successeur de Rulli ?

‎‎Même si Rulli ne figure plus parmi les plus jeunes gardiens européens, son expérience, son statut d’international argentin et son parcours dans plusieurs grands championnats restent des arguments solides. Si Manchester City passe concrètement à l’action, Marseille pourrait transformer un départ en véritable opportunité économique.‎

‎Une opération gagnante sur tous les tableaux ?

‎‎Cette piste a tout d’un dossier intelligent pour les différentes parties. Manchester City récupérerait une doublure fiable et rompue aux exigences du très haut niveau, tandis que Rulli décrocherait probablement l’un des derniers grands contrats de sa carrière.‎

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Transfert imminent d’un défenseur ?

À voir

PSG : Les trois noms chocs de Campos pour sauver le mercato

Mercato OM : Lorenzi creuse une arrivée surprise en Belgique

‎De son côté, l’OM aurait l’occasion d’accélérer son projet sportif en réinvestissant les fonds générés dans de nouveaux renforts. Reste désormais à savoir si l’intérêt des Citizens débouchera sur une offre officielle. Une chose est certaine : ce dossier mérite d’être suivi de très près tant il pourrait influencer la suite du mercato marseillais.