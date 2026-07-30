Mercato : Le Stade Rennais prépare un coup à 30M€ en attaque

‎Le Stade Rennais pourrait réaliser un gros coup sur le mercato avec une offensive ambitieuse pour renforcer son attaque. Le club breton suit de près une piste prestigieuse menant à Jonathan David, même si plusieurs obstacles majeurs compliquent encore l’opération.

‎‎Mercato Stade Rennais : Jonathan David, une cible de prestige qui refait surface

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‎‎À quelques semaines de la clôture du mercato, le Stade Rennais explore plusieurs profils afin d’offrir davantage de poids à son attaque. Parmi les noms étudiés figure celui de Jonathan David, un joueur dont les qualités sont déjà bien connues en Ligue 1 après son passage remarqué au LOSC. ‎Selon TransferFeed, les dirigeants rennais surveillent attentivement la situation de l’international canadien.

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Désormais sous les couleurs de la Juventus, l’avant-centre sort d’une première saison mitigée en Italie, avec huit réalisations et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Sa valeur, estimée à 30 millions d’euros, en fait toutefois un dossier particulièrement conséquent.

‎‎Un dossier qui s’annonce compliqué

‎‎L’intérêt du Stade Rennais ne garantit en rien une issue favorable. Malgré une saison en demi-teinte, Jonathan David souhaiterait poursuivre son aventure turinoise afin de prouver qu’il peut s’imposer dans l’un des plus grands clubs italiens après une année d’adaptation.

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‎‎À cela s’ajoute un obstacle financier de taille. Les exigences salariales de l’ancien Lillois dépassent largement les standards du rouge et noir, qui devra faire preuve d’ingéniosité s’il souhaite transformer cet intérêt en véritable négociation.

‎‎Une concurrence qui complique les plans

‎‎Le club breton n’est pas seul à suivre ce dossier. Toujours selon TransferFeed, Tottenham et Trabzonspor gardent également un œil attentif sur l’évolution de la situation du Canadien. Ces derniers rejoignent d’autres formations déjà annoncées sur cette piste ces dernières semaines.

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‎‎Cette concurrence risque d’alourdir davantage un dossier déjà complexe. Rennes devra convaincre sportivement le joueur tout en restant compétitif sur le plan économique, un équilibre rarement simple à trouver sur le marché actuel.

‎‎Un pari audacieux qui en dit long

‎‎Cette piste démontre néanmoins les ambitions des dirigeants rennais. En ciblant un attaquant du calibre de Jonathan David, le club entraîné par Franck Haise affiche clairement sa volonté de retrouver une place parmi les équipes les plus compétitives de Ligue 1.

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‎‎Même si les chances de voir ce transfert aboutir semblent aujourd’hui limitées, Rennes envoie un signal fort à ses supporters. Le mercato est encore long, et les opportunités peuvent rapidement évoluer. Si les conditions venaient à changer, les Rouge et Noir pourraient bien tenter leur chance jusqu’au bout dans ce dossier particulièrement ambitieux.