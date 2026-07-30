Mercato ASSE : Un partenaire renouvelle sa confiance au club

Un jour après 900.care, un partenaire de l’ASSE a renouvelé sa confiance au club stéphanois. Il s’est engagé à l’accompagner sur la saison 2026-2027.

Mercato : Kapriol prolonge son engagement aux côtés de l’ASSE

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Mercredi, 900.care a prolongé son partenariat avec l’ASSE. A l’issue d’un premier accord, de six mois, satisfaisant, la marque française de produits d’hygiène rechargeables est devenue Partenaire Officiel des Verts pour une saison supplémentaire.

Ce jeudi 30 juillet, c’est au tour de Kapriol de prolonger son aventure avec le club ligérien. L’experte des équipements de protection individuelle poursuit sa collaboration avec l’AS Saint-Etienne.

« Partenaire Officiel de l’ASSE depuis la saison 2024, la marque italienne continuera d’accompagner les Verts en 2026-2027. L’entreprise présente dans plus de 70 pays a choisi de renouveler sa confiance à l’AS Saint-Étienne pour répondre à son ambition de développement sur le territoire français », a communiqué le club.

🤝 Partenaire Officiel de l’ASSE depuis 2024 et expert des équipements de protection individuelle depuis toujours, Kapriol renouvelle son engagement auprès des Verts ! 💚



La marque italienne continuera d’accompagner l'ASSE en 2026-2027 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 30, 2026

Concrètement, Kapriol est présente sur le short des joueurs professionnels et visible notamment autour des pelouses du stade Geoffroy-Guichard comme du Centre sportif Robert-Herbin.

Jaouen (Saint-Etienne) et Morganti (Kapriol) se félicitent pour la confiance renouvelée

Arnaud Jaouen, Directeur général adjoint de l’ASSE, a déclaré après la signature : « Nous sommes à la fois ravis de prolonger notre partenariat et fiers que Kapriol compte sur l’AS Saint-Étienne pour continuer de développer sa notoriété en France. Comme l’ASSE, Kapriol est une marque historique avec une ambition tournée vers l’avenir ».

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Franco Morganti, Président directeur général de Kapriol, se félicite également du partenariat avec les Verts : « Kapriol est particulièrement fière de renouveler son partenariat avec l’AS Saint-Étienne pour cette troisième saison consécutive. Au-delà d’un simple sponsoring, nous partageons avec ce club historique des valeurs fondamentales de travail, de détermination et d’esprit d’équipe ».