Mercato FC Nantes : Accord scellé pour ce buteur ?

Matthis Abline a quitté le FC Nantes. Il sera officiellement un joueur de l’AS Monaco dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline quitte Nantes pour Monaco !

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C’est signé, ou presque. L’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline s’apprête à rejoindre l’AS Monaco. Le transfert, désormais imminent, touche à sa fin.

Sur les réseaux sociaux, le journaliste de L’Équipe Flavien Trésarrieu confirme l’issue du dossier : « Tout validé, signature imminente ». Matthis Abline a passé sa visite médicale mercredi en Principauté, le FC Nantes l’ayant autorisé à s’y rendre. Sauf obstacle de dernière minute, le joueur y paraphera un contrat de cinq ans. Le FC Nantes réalise ici une opération financière historique. 30 millions d’euros : voilà le montant estimé de la transaction. Jamais le club n’avait vendu un joueur aussi cher.

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Racheté à Rennes après un premier prêt, le jeune attaquant de 23 ans s’était vite imposé comme la valeur marchande principale de l’effectif. Malgré une saison collective éprouvante, ses performanes ont séduit les recruteurs. Monaco, en quête de renforts offensifs, en avait d’ailleurs fait sa cible prioritaire depuis plusieurs mois.

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Séduit par le projet sportif monégasque, l’ex-international Espoirs a donné son accord aux dirigeants du Rocher. Il s’apprête à affoler les compteurs de but à Monaco. Passer de la lutte pour le maintien aux joutes européennes marque une vraie étape dans sa carrière. Ce départ laisse un vide sur le plan sportif à Nantes, mais l’injection de 30 millions d’euros offre au club les moyens de se reconstruire.