ASSE : Alerte, une menace plane sur le match contre Venise

Le dernier match amical de l’ASSE contre Venise, prévu initialement à Thonon-les-Bains, samedi, est menacé de délocalisation !

ASSE : Incertitude autour du match amical face à Venezia FC

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Dans le programme de préparation estivale de l’ASSE, le match amical contre Venezia FC est fixé au samedi 1er août à Thonon-les-Bains (18 h). C’est la cinquième et dernière rencontre-test avant le début du championnat.

Avec leur large victoire face à Lausanne-Sport FC (4-0), mercredi, les Verts montent en puissance en cette fin de préparation. Ils devront confirmer leur montée en puissance dans deux jours contre le club promu en Serie A italienne.

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Toutefois, le match amical pourrait être délocalisé. D’après Evect, il est possible qu’il ne se dispute plus à Thonon-les-Bains en raison de la dégradation de la pelouse du stade Joseph Moynat. Elle est impactée par la canicule qui touche l’Hexagone, et notamment la Haute-Savoie.

Selon les informations du média spécialisé, « une réunion avec la municipalité devait se tenir en fin de matinée pour valider ou non le maintien du match entre l’ASSE et Venise sur les installations de Thonon ».

Les supporters de Saint-Etienne lésés en cas de délocalisation du match

Si l’état de pelouse ne permet pas de disputer cet ultime match sur le terrain initial, la rencontre pourrait être reprogrammée à Divonne-les-Bains où les Stéphanois sont en stage depuis le 24 juillet. C’est justement sur la pelouse du stade Municipal que les Verts ont affronté Lausanne, à huis clos.

Dans ce cas de figure, les supporters de Verts ne pourront pas assister au match, car les installations dudit stade ne garantissent pas l’accueil du public. La source précise d’ailleurs que des supporters de l’AS Saint-Etienne ont acheté des tickets avec l’organisateur de la rencontre, MCI Sport, qui est aussi responsable des ventes de billets à Thonon.

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Actuellement, l’idée de l’annulation de cette rencontre n’est pas à l’ordre du jour.