Mercato : Le RC Lens proche d’annoncer sa plus grosse vente

Titulaire indiscutable et grand artisan de la saison 2025-2026 historique des Sang et Or, Mamadou Sangaré va signer en Premier League ce jeudi. Le Malien va devenir la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens. Son remplaçant a déjà été identifié.

Mercato : Mamadou Sangaré, futur joueur de Brentford

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C’est un long périple aérien qu’a entamé Mamadou Sangaré depuis ce matin. Réuni avec sa futur ancienne équipe, à Côme, en Italie, pour disputer la Como Cup, l’international malien a pris le premier vol disponible pour rallier Paris. De la capitale française, il s’est ensuite envolé pour l’Angleterre, à Londres, afin de parapher son nouveau contrat avec Brentford.

Selon Foot Mercato, le milieu de terrain va s’engager dans les prochaines heures avec les Bees pour une somme de 48 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente et divers bonus. La cellule de recrutement des Sang et Or s’apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire, devant celle de Loïs Openda, parti au RB Leipzig en 2023 pour 40 millions d’euros.

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Par ailleurs, l’opération financière effectuée par Jean-Louis Leca et son staff est phénoménale. Mamadou Sangaré avait rejoint le RC Lens l’été dernier pour 8 millions d’euros, bonus compris, en provenance du Rapid Vienne. Un an plus tard, il va permettre à son futur ex-club de réaliser une plus-value dingue de 40 millions d’euros.

Cependant, son départ impose au club artésien d’accélérer les choses sur le marché des transferts concernant son remplaçant. Le Malien va laisser un grand vide dans l’entrejeu lensois et créer un casse-tête pour le nouvel entraîneur, Dino Toppmöller, qui a déjà vu partir Adrien Thomasson au Stade Rennais. Mais pas problème : Leca a déjà trouvé la solution.

Melayro Bogarde identifié pour remplacer Sangaré

Si Michaël Cuisance a déjà signé dans l’Artois, et qu’Andrija Bulatovic et Amadou Haidara sont deux concurrents sérieux au poste de titulaire au milieu de terrain la saison prochaine, il faut tout de même numériquement pallier la signature de Sangaré avec Brentford. Dans son système en 3-4-3, le technicien allemand a besoin d’au moins quatre milieux.

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Ainsi, c’est encore dans le championnat autrichien que le RC Lens va aller piocher. Évoqué précédemment, le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2025-2026, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 chaque saison, était arrivé à Bollaert en provenance du Rapid Vienne. Cet été, c’est au LASK Linz que les Sang et Or ont identifié le successeur du Malien.

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En effet, Melayro Bogarde est sur les tablettes du club, indique Foot Mercato. Âgé de 24 ans, l’international surinamais sort d’une saison réussie en Autriche (34 matchs pour 1 but et 5 passes décisives). Son profil de milieu défensif grand, puissant et polyvalent colle parfaitement aux attentes du staff lensois. Évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt, le LASK espère en tirer au moins 6 millions d’euros.