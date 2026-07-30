Mercato : Ça chauffe à l’OM, Aston Villa freine une arrivée

La direction de l’OM travaille discrètement sur l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Mais Aston Villa semble déterminé à détourner Guillaume Restes de Marseille.

Mercato OM : Grégory Lorenzi bousculé pour Guillaume Restes

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En ce mois de mercato, l’Olympique de Marseille reste très discret dans le sens des arrivées. Aucune recrue confirmée n’a encore été signée. La direction de l’OM préférant se concentrer sur les départs pour alléger sa masse salariale. Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont fait leurs valises.

Un autre cadre du vestiaire pourrait aussi s’en aller. Geronimo Rulli est en effet incertain de poursuivre son aventure à l’OM. La direction sportive conduit par Grégory Lorenzi n’exclut plus son départ d’ici la fin du mois d’août. Mieux, les dirigeants phocéens travaillent déjà sur sa succession.

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La priorité pour succéder à Geronimo Rulli mène tout droit vers Guillaume Restes. Le gardien de but de Toulouse FC s’impose comme l’un des grands espoirs à son poste. A 21 ans, il affiche déjà une solide expérience au haut niveau. Il compte plus de 100 rencontres professionnelles à son actif. La direction de l’OM tente de l’attirer dans ses filets. Cette mission ne sera pas chose aisée.

Aston Villa s’invite dans la bataille

L’OM doit composer avec une menace pressante venue de la Premier League. Foot Mercato assure qu’Aston Villa garde aussi un œil avisé sur Guillaume Restes. Le portier du Téfécé est perçu comme le profil idéal pour remplacer. Cette intrusion des Villans complique sérieusement les plans de l’Olympique de Marseille.

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Elle devrait faire grimper le prix du Toulousain estimé à environ 18 millions d’euros. La bataille promet d’être intense dans ce dossier.