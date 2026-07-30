Mercato PSG : C’est réglé ! Visite médicale pour Kolo Muani

Après deux saisons de galère, Randal Kolo Muani va enfin retrouver de la stabilité et relancer sa carrière dès l’exercice 2026-2027. Le PSG et la Juventus Turin sont parvenus à un accord total pour son transfert.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani retourne définitivement à la Juve

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À deux ans de la fin de son contrat, Randal Kolo Muani quitte définitivement les rangs du Paris Saint-Germain. De retour d’un prêt d’une saison à Tottenham, l’attaquant de 27 ans prend la direction de l’Italie et de la Juventus Turin, où il a déjà évolué de janvier à juin 2025. Le journaliste Abdellah Boulma assure que « le PSG et la Juventus avancent vers un accord pour le prêt de Randal Kolo Muani, assorti d’une obligation d’achat. Quelques détails restent toutefois à finaliser avant la conclusion de l’opération. »

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Une étape qui confirme les avancées des négociations entre les deux clubs qui touchent au but dans ce dossier. Après plusieurs semaines de tractations et de rebondissements, Luis Campos s’apprête à boucler une opération qui devrait rapporter 50 millions d’euros au PSG. Le spécialiste mercato Gianluca Di Marzio a fourni les détails de cette transaction sur sa page Twitter.

Le journaliste italien rapporte ainsi que le deal entre le PSG et la Juve inclus un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une obligation d’achat de 34 millions d’euros plus 12 millions d’euros de bonus, soit au total 50 millions d’euros. Trois ans après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros, Kolo Muani quitte le PSG pour moitié prix.

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Une bonne nouvelle opération, tout de même, pour le double champion d’Europe vu le niveau du joueur depuis ces deux dernières saisons. Selon diverses sources concordantes, Randal Kolo Muani serait attendu à Turin ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Bianconeri.

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Sauf retournement de situation de dernière minute, l’officialisation de cette opération devrait intervenir dans les prochaines heures.

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