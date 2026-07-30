Mercato : Incroyable ! Le PSG confirme pour Zion Suzuki !

Malgré la volonté affichée de Lucas Chevalier de rester et de se battre la saison prochaine avec Matvey Safonov, le PSG est bien positionné sur les traces de Zion Suzuki, le gardien de but de Parme.

Mercato : Le coach des gardiens du PSG s’abonne à Zion Suzuki !

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Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste italien Fabrizio Romano a rapporté que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient effectivement intéressés par le recrutement de Zion Suzuki lors de ce mercato estival. Pour faire convaincre la direction de Parme de vendre son dernier rempart, Luis Campos envisagerait de le recruter cet été, puis de le prêter dans la foulée au club italien pour une saison.

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Le spécialiste mercato explique que Luis Enrique aimerait garder Lucas Chevalier un an de plus afin de voir s’il peut retrouver son meilleur niveau après un discours ambitieux tenu en interne il y a quelques semaines. Concernant Suzuki, l’intérêt du PSG ne fait plus aucun doute après la dernière activité de l’entraîneur des gardiens de but du club de la capitale.

En effet, Borja Alvarez apprécie visiblement l’international japonais de 23 ans, et n’a pas hésité à s’abonner à son compte Instagram en pleines rumeurs mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Zion Suzuki est évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui ne représente pas un sérieux obstacle pour les finances parisiennes. Pour autant, Luis Campos semble en retard sur ce coup.

Zion Suzuki en route pour la Juventus Turin

À un mois de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter Zion Suzuki pour pousser Lucas Chevalier ou Matvey Safonov vers la sortie dans un an. Un intérêt confirmé par Santi Aouna, qui évoque aussi une offensive de la Juventus Turin pour le gardien de Parme. « Le PSG avance bien sur Zion Suzuki.

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Des contacts ont eu lieu entre toutes les parties ces derniers jours. Les dirigeants parisiens suivent de très près le gardien de Parme dans l’optique d’un transfert, qui pourrait être suivi d’un prêt. De son côté, la Juventus a déjà transmis une offre à Parme, mais celle-ci a été refusée », rapporte le journaliste de Foot Mercato.

Mais aux dernières nouvelles, Zion Suzuki aurait donné son accord pour rejoindre la Vieille Dame, qui aurait pris une longueur d’avance sur ce dossier. « Des discussions sont en cours entre Juventus et Parme pour Zion Suzuki.

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