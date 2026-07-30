Mercato OM : Marseille proche d’une recrue surprise !

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Le mercato de l’OM prend une nouvelle direction. Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe se tournent à présent vers un latéral droit évoluant en Croatie.
Mercato OM : Lorenzi passe à l’action pour Moris Valincic
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L’Olympique de Marseille reste discret sur ce mercato, notamment dans le sens des arrivées. Aucune recrue n’a encore été signée. L’OM préférant se séparer de plusieurs cadres afin d’alléger sa masse salariale. Mais son nouveau directeur sportif explore en coulisse des pistes inattendue.
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Grégory Lorenzi n’écarte aucune zone géographique dans cette quête de recrues à moindre coût. Et sa dernière trouvaille mène en Croatie. Le journaliste Gianluca Di Marzio le confirme, la direction de l’OM s’est récemment renseignée sur le profil de Moris Valincic. Le latéral droit de 23 ans évolue au Dinamo Zagreb.
Une piste pour concurrencer Timothy Weah
Le jeune joueur a disputé 36 matchs pour 1 but et 4 passes décisives. Son profil prometteur correspondrait parfaitement aux besoins de Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l’OM cherche à renforcer son couloir droit en vue d’apporter de la concurrence à Timothy Weah. Moris Valincic semble être la recrue idoine pour ce poste.
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Sa valeur marchande est fixée 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Un prix accessible aux finances de l’OM. Mais une rude concurrence se met en place pour Moris Valincic. L’Inter Milan et le Napoli sont aussi sur les traces du prodige croate.