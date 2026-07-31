Mercato OM : Accord signé, une recrue mystère arrive !

La direction de l’OM est proche d’accueillir sa première recrue durant ce mercato. Un accord a été trouvé avec un latéral droit dont l’identité reste encore secrète.

Mercato OM : Grégory Lorenzi boucle un renfort tenu secret

La suite après cette publicité

Nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi poursuit son travail de l’ombre pour remodeler l’équipe. Et même si son OM n’a pas encore officialisé de nouvelles recrues confirmées, il ne baisse pas les bras. Bien au contraire, le dirigeant phocéen et son équipe travaillent à inverser la donne.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée inattendue capote !

La priorité est de renforcer le flanc droit de l’OM. C’est dans cette perspective que Thomas Meunier était proche de signer à Marseille avant que l’accord ne s’effondre. L’international belge a finalement signé à Sunderland. Ce camouflet pousse la direction marseillaise à se rabattre sur d’autres cibles. Grégory Lorenzi semble même avoir trouvé l’heureux élu pour ce poste.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Surprise, Lorenzi négocie un accord à Leipzig

À voir

OL : Des nouvelles rassurantes sur un attaquant de Lyon

Mercato : Rulli vers Man City, l’OM tient son successeur

L’Equipe assure que le directeur sportif de l’OM a trouvé un accord avec un autre joueur libre de tout contrat. Son identité reste pour le moment confidentielle. Même si sa venue à l’Olympique de Marseille devrait s’accélérer dans les prochains jours. Les responsables phocéens s’efforcent à finaliser quelques ventes afin de faciliter l’arrivée de nouvelles recrues.