Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée inattendue capote !

La direction de l’OM pensait tenir sa nouvelle recrue au poste de latéral droit. Mais l’accord passé avec Thomas Meunier a finalement pris une tournure défavorable.

Mercato OM : Thomas Meunier a tourné le dos à Grégory Lorenzi

La suite après cette publicité

Les supporters de l’Olympique de Marseille devront patienter avant de voir un nouveau visage débarquer cet été. L’entraîneur Bruno Genesio souhaite impérativement renforcer son couloir droit. C’est dans cette optique que les dirigeants de l’OM multiplient les pistes défensives à moindre coût.

Lire aussi : Mercato OM : Surprise, Lorenzi négocie un accord à Leipzig

Et l’une d’entre elles menait à Thomas Meunier libre de tout contrat suite à son départ du LOSC. L’arrivée de l’international belge à Marseille semblait même en très bonne voie. L’Equipe le confirme, un accord avait été trouvé entre Thomas Meunier et la direction de l’OM. Mais cette opération insoupçonnée a capoté en toute fin de course.

L’Olympique de Marseille doit vendre

L’Olympique de Marseille est épinglé par l’UEFA et la DNCG. L’état-major phocéen doit impérativement vendre avant de recruter. Le dégraissage est nécessaire avant d’accueillir la moindre recrue durant ce mercato. Cette exigence administrative et financière a fini par lasser l’ancien Parisien.

🚨 Marseille missed out on Thomas Meunier despite an agreement in place! The Belgian grew tired waiting for OM to clear financial hurdles, opting for Sunderland instead — signed a 2-year deal, brings 550+ apps & 83 caps experience 🇧🇪 #SAFC #OM pic.twitter.com/Du8h0gvYNW — TakaFC (@Abdulhak114) July 30, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Rulli vers Man City, l’OM tient son successeur

À voir

Mercato: Avant Akliouche, le PSG annonce une signature-choc

Mercato OM : Accord annoncé, un roc français arrive !

Thomas Meunier n’a pas voulu attendre le feu vert de l’OM. Il a finalement signé un contrat de deux ans avec Sunderland AFC. C’est un revers pour l’Olympique de Marseille. Ses dirigeants sont contraints de se tourner vers d’autres cibles pour garnir le flanc droit.